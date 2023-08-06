ضبط سلع غذائية فاسدة في حملات تموينية بمصيف بلطيم

شنّت الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، حملة تموينية على المطاعم والمحلات، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وترأس الحملة هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، وخالد المتولي، مدير إدارة تموين بلطيم، وعضوية السيد أبو زيد، رئيس الرقابة التموينية ببلطيم، ومصطفى شعبان، رئيس مكتب تموين بندر بلطيم، وأيمن شتا، مفتش أغذية بإدارة بلطيم الصحية.

تحرير 4 محاضر متنوعة

وأسفرت جهود الحملة التموينية التي استهدفت محلات البقالة والأغذية والمطاعم بمدينة مصيف بلطيم عن تحرير عدد 4 محاضر جنح متنوعة منها عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية المعروضة للبيع بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 330 لسنة 2017 وبيع سلع بأزيد من سعرها الرسمي وحيازة سلع غذائية منتهية الصلاحية، كما تم التحفظ على عدد 8 كيلوجرامات سمن نباتي منتهي الصلاحية، وعدد 11 علبة سجاير بيع بأزيد من سعرها الرسمي، وجار قيد المحاضر بمركز الشرطة لإخطار النيابة العامة لاتخاذ اللازم قانونا.

محافظ كفر الشيخ يوجّه باستمرار الحملات التموينية

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد وجّه في وقت سابق، بتوفير أفضل الخدمات للمصطافين، واستمرار الحملات التموينية المفاجئة على المحلات والمطاعم بكافة مناطق المدينة، للتأكد من جودة وصلاحية الأطعمة المقدمة لرواد المصيف، مع رفع جميع المخلفات والقمامة من خلال الحملات اليومية المكثفة، ومتابعة انتشار المنقذين على طول شواطئ المصيف الستة في ظل إقبال المصطافين على المدينة لقضاء إجازة صيف 2023.