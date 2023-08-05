ميناء دمياط يكشف تفاصيل حركة الصادرات والواردات اليوم.. استقبال 18 سفينة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً، جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 18 سفينة، بينما غادر 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 46 سفينة.

حركة الصادر من البضائع العامة

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 21960 طنا تشمل 12896 طن يوريا و84 طن كلينكر و1430 طن ملح و3450 طن مولاس و4100 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 39781 طنا تشمل 3369 طن ابلاكاش و13900 طن كسب فول صويا و1260 طن زيت طعام و2425 طن ذرة و2207 طن خشب زان و5800 طن خردة و530 طن فول صويا و2090 طن حديد و4900 طن قمح و3300 طن قمح مطحون.

حركة الصادر من الحاويات

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1138 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 37 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2391 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 173106 طنًا، يينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 151380 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3876 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كفر الشيخ وإمبابة، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2391 شاحنة.