«زراعة النواب» تُشيد برفع سعر توريد محصولي قصب السكر: قرار مهم

قال هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، ومقرر لجنة الزراعة والري بالحوار الوطني، إنّ قرار الحكومة برفع سعر توريد محصولي قصب السكر وبنجر السكر، مهم للغاية، مشيرا إلى أنّ ذلك يأتي في المقام الأول استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتذليل العقبات التي تواجه القطاع الزراعي وتشجيع المزارعين، إضافة إلى التنسيق البرلماني بين لجنة الزراعة والري بمجلس النواب والجهات الحكومية المعنية وشركات قصب وبنجر السكر.

مناقشة مشكلات الموردين لمحصول بنجر السكر

وأوضح الحصري في تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم، أنّ يوم 9 يوليو الماضي، عقدت لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، اجتماعا لمناقشة شكاوى المزارعين من تقاعس بعض شركات السكر، عن استلام محصول البنجر ما يهددهم بخسائر فادحة، وشارك في الاجتماع، المسؤولين المعنيين بقصب وبنجر السكر، منهم الدكتور مصطفى عبدالجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية، وعصام بديوي، رئيس الشركة القابضة للسكر، ورؤساء مجالس إدارات شركات إنتاج السكر، ومسؤولي الزراعة ومركز البحوث الزراعية.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب: «خلال الاجتماع تحدثنا عن مشكلات محصولي قصب وبنجر السكر، باعتبارهما من المحاصيل الرئيسية في إنتاج السكر الذي يعد سلعة استراتيجية، وطالبنا خلال الاجتماع بتذليل العقبات ودراسة زيادة أسعار التوريد، لتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل، وضمان عدم إحجامهم عن زراعتها في المواسم المقبلة، وبالتالي تتكبد الشركات خسائر هي في غنى عنها».

وأشاد باستجابة الحكومة بالتنسيق مع الشركات، لطلبات لجنة الزراعة خلال الاجتماع، حيث جرى عقد جلسات الأسبوع الماضي بحضور وزير التموين، وجرى إقرار زيادة في سعر توريد قصب السكر بقيمة 400 جنيه، ليصبح 1500 جنيه للطن بعدما كان 1100 جنيه.

أسعار توريد محصول بنجر السكر

واستطرد الحصري: «بالنسبة لمحصول بنجر السكر، جرى الاتفاق على زيادة في سعر الطن تتناسب مع توقيت كل عروة، حيث يبدأ سعر توريد الطن في العروة الأولى من الفترة 1 فبراير حتى 15 مارس بـ1500 جنيه للطن، بعدما كان سعر الطن 875 أي بزيادة 625 جنيها، عن الموسم السابق، متابعا: «يقل السعر تدريجيا في العروات التالية تدريجيا، إضافة إلى وجود إضافة على السعر مقابل النظافة والجودة».

وأكد رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية الخطوات التي من شأنها تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل المهمة، وتتماشى مع خطة الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من تلك المحاصيل والسلع المهمة، مثمّنا جهود الدولة في ذلك القطاع، خاصة في إنشاء محطتين لإنشاء شتلات قصب السكر في صعيد مصر، ما يساعد في التحكم في عدد الشتلات وزيادة حجم الإنتاج ليصل إلى 70 طنا للفدان الواحد، ما يحقق دخل مادي جيد للمزارع وحياة كريمة له وتمكين الدولة من تحقيق الاكتفاء الذاتي من تلك السلع المهمة.

وشدد على مواصلة لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، على تأدية دورها الداعم والمساند للمزارعين في أنحاء مصر كافة، وبحث ومناقشة المشكلات التي تواجهم والسعي لحلها بالتنسيق مع الحكومة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي لتحقيق التنمية الزراعية المستهدفة بالبلاد.