محافظ الجيزة يوجّه بالانتهاء من تطوير ورفع كفاءة محور المنصورية

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، نسب التنفيذ بمشروع تطوير ورفع كفاءة محور المنصورية، للوقوف على مراحل العمل الجارية ومدى الالتزام بالجدول الزمني المحدد لها، بنطاق مركز ومدينة كرداسة، في إطار خطة تطوير المحاور المرورية المحيطة والمؤدية للمتحف المصري الكبير للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين الصورة البصرية للمنطقة.

تحقيق السيولة المرورية

ووجّه محافظ الجيزة خلال جولته، مدير مديرية الطرق بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف بالقطاعات المتبقية من الطريق لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بالمنطقة، بالتزامن مع استكمال مشروع الممشي السياحي والمظهر الجمالي علي جسر ترعة المنصورية.

وشدد محافظ الجيزة، على رئيس مدينة كرداسة بالتنسيق مع إدارة المرور لمنع الانتظار الخاطئ لسيارات النقل على جانبي الطريق لعدم إعاقة الحركة المرورية مع رفع أي مخلفات أو نواتج للأعمال أولا بأول للحفاظ على الشكل الحضاري للمنطقة.

تكثيف الرقابة والمتابعة

كما وجّه محافظ الجيزة، بتكثيف الرقابة والمتابعة لأداء شركات الجمع السكني بنطاق المدينة، لتكثيف أعمال النظافة ومنع إلقاء المخلفات بغير الأماكن المخصصة لها ورصد أى سيارات تلقي بالمخلفات على جانبي الطرق والترع وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

رافق محافظ الجيزة خلال جولته، المهندسة نجوي السعيد، مدير مديرية الطرق، واللواء خالد عصر، رئيس مدينة كرداسة، وطه عبدالصادق، رئيس حي الهرم.