محافظ الجيزة: تطوير واجهات العقارات حول المتحف الكبير لتحسين الرؤية البصرية

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنّ المحافظة تشهد نقلة نوعية في تنفيذ المشروعات القومية، وفي مقدمتها المتحف المصري الكبير ومشروعات البنية التحتية والخدمات، مما يساهم في تحقيق نقلة حضارية بمختلف قطاعات التنمية والتي تجعل من المحافظة قبلة للسياحة والاستثمار.

وفى هذا السياق، أشار محافظ الجيزة إلى البدء في تنفيذ الرؤية الحضارية الموضوعة بتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، ودهان العقارات المطلة على جانبي الطرق والمحاور المؤدية للمناطق السياحية لتحسين الرؤية البصرية.

سرعة رفع المخلفات وناتج أعمال الحفر

ووجه المحافظ خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، رئيس حي الهرم بالتنسيق مع هيئة مترو الأنفاق، لسرعة رفع المخلفات وناتج أعمال الحفر وإزالة أي معوقات بمحيط مواقع العمل الخاصة بمشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق، لتوفير السيولة المرورية اللازمة بمسار الأعمال.

تخفيف الأحمال وخفض استهلاك الكهرباء

وتابع «راشد» الإجراءات المتخذة لتنفيذ خطة تخفيف الأحمال وخفض استهلاك الكهرباء بنطاق المحافظة، مشددا على ضرورة متابعة تطبيق أجهزة المحافظة لخطة التخفيف، والتأكد من التزام المنشأت التابعة لكل جهة بتقليل الإنارة الخارجية للمباني، والمرور الدوري على الشوارع والأسواق، للحد من الإضاءة المبهرة للمحال العامة وقاعات الأفراح مع إلزامها بمواعيد الغلق، مشيرا إلى أنه يجرى وبالتنسيق مع مديريات الأوقاف والشباب والرياضة ومسؤولى الكنائس والأندية الرياضية، تقليل استهلاك الطاقة المستخدمة لإضاءة المنشأت، ودور العبادة وإطفاءها بمجرد انتهاء الفعاليات المقامة بأي منها.

وأكد على ضرورة الاهتمام بطلبات وشكاوي المواطنين وسرعة بحثها وإزالة أسبابها، تنفيذا للتكليفات الصادرة بشأن سرعة الاستجابة، والتفاعل مع المواطنين والعمل على إزالة وحل أى مشكلات قد تواجههم بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، كما كلف مدير مديرية التموين بتكثيف جهود الرقابة وحملات المرور على المخابز، للتأكد من التزامها بالمواصفات الخاصة برغيف الخبز والأوزان المحددة وضبط المخالفين.

حملات ضبط مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي

وشدد المحافظ على تكثيف حملات ضبط مخالفات البناء والتعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وحالات الرصد الواردة من قِبل وحدة المتغيرات المكانية، وعدم التهاون في إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفيما يتعلق بجهود الحفاظ على مستوى النظافة، وجه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الرقابة على متعهدي وشركات الجمع السكني، والتأكد من التزامهم بجمع المخلفات وإلقاءها بنقاط المناولة ومواقع جمع المخلفات، وعدم إلقاءها في الشوارع والجزر الوسطى بالطرق، حفاظاً على المظهر الحضاري وتطبيق الإجراءات القانونية حيال المخالفين.