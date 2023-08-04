محافظ الجيزة يتفقد المحاور المحيطة بمحطة قطارات بشتيل الجديدة

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الجمعة على تفقد عدداً من المشروعات الجاري تنفيذها بأحياء الدقي والعجوزة وجنوب وإمبابة والمنيرة والهرم للوقوف على نسب التنفيذ.

طلاء العقارات لإضفاء المظهر الحضاري للقطاع بالكامل

وأشارت محافظة الجيزة في بيان إلى أن الجولة شملت تفقد المحافظ المحاور المحيطة بمحطة قطارات الصعيد الجديدة بشتيل، وأعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق المؤدية وطلاء العقارات لإضفاء المظهر الحضاري للقطاع بالكامل.

و تفقد محافظ الجيزة أعمال التغطية والتطوير الجارية بقطاعات ترعة وطريق المريوطية بداية من تقاطعها مع شارع الملك فيصل، حتى كوبرى المنشية في ضوء أعمال التطوير ورفع الكفاءة للعديد من المحاور المرورية المؤدية للمتحف المصري الكبير والمناطق الأثرية.

سرعه إنجاز الأعمال والإلتزام بالجدول الزمني المحدد لها

تابع المحافظ أعمال التوسعة الخاصة بكوبري الشيشيني وفلفلة، وأعمال المخطط المروري الشامل عند تقاطعها مع الطريق الدائري وأعمال تحويلات عدداً من المرافق المتعارضي مع الأعمال بالقطاعات المشار إليها مشدداً على الشركة المنفذة بسرعه إنجاز الأعمال والالتزام بالجدول الزمني المحدد لها .

الاستمرار في رفع المخلفات وناتج أعمال التطوير أولاً بأول

و كلف محافظ الجيزة خلال الجولة بالاستمرار في رفع المخلفات وناتج أعمال التطوير أولاً بأول وتهيئة محيط الأعمال لتسهيل الحركة المرورية لمراعاة المواطنين من سكان المناطق الواقعة على جانبي المريوطية لحين الانتهاء من أعمال التطوير بالطريق.

رافق المحافظ اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية وطه عبدالصادق رئيس حي الهرم وأشرف تامر رئيس حي الطالبية.