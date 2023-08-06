سعر المانجو اليوم الأحد 6 أغسطس 2023.. السكري بـ15 جنيها

يتوافر في السوق المصري نحو 17 نوعا من المانجو، والتي سجلت جميعها ثباتا ملحوظافي شوادر سوق العبور، حيث ذروة الموسم الصيفي، وتنافس التجار على عرضها داخل أسواق الجملة بكميات كبيرة.

وفي هذا الإطار، نوضح في التقرير التالي أسعار المانجو اليوم الأحد في سوق العبور، وفقًا للأسعار المعلنة عبر الموقع الإلكتروني للسوق الأشهر في القاهرة الكبرى، استمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الوطن للقارئ على مدار الساعة.

أسعار المانجو اليوم الأحد

شهد سعر كيلو مانجو عويس من سعر 20 إلى 30 جنيهًا، سعر كيلو مانجو هندي من 15 لـ21 جنيهًا، سعر كيلو مانجو تيمور من 15 إلى 21 جنيهًا، سعر كيلو مانجو زبدية من 14 إلى 20 جنيهًا، سعر كيلو مانجو بلدي من 9 إلى 15 جنيهًا، بحسب سوق العبور.

ووصل سعر سعر كيلو مانجو فونس من 15 إلى 23 جنيهًا، سعر كيلو مانجو وسعر كيلو مانجو فص من 30 إلى 60 جنيهًا، سعر كيلو مانجو دبشه من 14 إلى 20 جنيهًا، سعر كيلو مانجو صديقة من 15 إلى 21 جنيهًا، سعر كيلو مانجو جولك من 15 إلى 21 جنيهًا.

سعر كيلو مانجو بيض العجل

واستقر سعر كيلو مانجو سكرى من 15 إلى 23 جنيهًا، سعر كيلو مانجو بيض العجل من 14 إلى 20 جنيهًا، سعر كيلو مانجو سنارة من 14 إلى 20 جنيهًا، سعر كيلو مانجو فجر كلان من 12 إلى 20 جنيهًا، سعر كيلو مانجو تومي من 12 إلى 20 جنيهًا، سعر كيلو مانجو كيت من 12 إلى 20 جنيهًا، سعر كيلو مانجو كنت من 12 إلى 20 جنيهًا.