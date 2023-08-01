أسعار المانجو اليوم الثلاثاء في سوق العبور.. «السنارة» بـ14 جنيها

تشهد أسعار المانجو خلال الموسم الصيفي 2023، تراجعا عن أسعار العام الماضي، نظرا لوفرة المحصول، ما زاد إقبال المواطنين على شرائها وتخزينها.

وجاءت أسعار المانجو اليوم الثلاثاء، وفقا للأسعار المعلنة اليوم في سوق العبور، أحد أشهر أسواق الجملة في القاهرة الكبرى، كما يلي.

أسعار المانجو اليوم الثلاثاء في سوق العبور

- عويس: سعرها من 20 إلى 30 جنيهًا.

- هندي: سعرها من 15 إلى 20 جنيهًا.

- سعر الكيلو من مانجو فونس: من 15 إلى 23 جنيهًا.

- تيمور: سعرها من 15 إلى 21 جنيهًا.

- زبدية: سعرها من 14 إلى 20 جنيهًا.

- سنارة: سعرها من 14 إلى 20 جنيهًا.

- فجر كلان: سعرها من 12 إلى 20 جنيهًا.

- فص: سعرها من 30 إلى 60 جنيهًا.

- بلدي: سعرها من 9 إلى 15 جنيهًا.

- دبشة: سعرها من 14 إلى 20 جنيهًا.

- صديقة: سعرها من 15 إلى 21 جنيهًا.

- جولك: سعرها من 15 إلى 21 جنيهًا.

- سكري: سعرها من 15 إلى 23 جنيهًا.

- بيض العجل: سعرها من 14 إلى 20 جنيهًا.

- تومي: سعرها من 14 إلى 20 جنيهًا.

سعر الموز في سوق العبور

- كيلو الموز المغربي من 8 إلى 12 جنيها.

- كيلو موز بيكو من 9 إلى 15 جنيها.

- كيلو الموز المستورد من 20 إلى 40 جنيها.

- الموز الصعيدي من 6 إلى 10 جنيهات.