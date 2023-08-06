موقع تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة 2023 لتنسيق القبول بالجامعات

فتحت وزارة التعليم العالي موقع تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة 2023، أمام طلاب المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا، أمس ولمدة 5 أيام، لتوضح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الموقع متاح 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

إتاحة موقع تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة

وأعلنت التعليم العالي أنّ موقع تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة 2023 متاح أمام طلاب المرحلة الأولى بحد أدنى 362 درجة للشعبة العلمية و342 درجة للشعبة الهندسية و289.5 درجة للشعبة الأدبية، ويمكن لأي طالب الدخول إلى الموقع من هنا.

ومن خلال موقع تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة 2023، يمكن لطلاب المرحلة الأولى إدخال رغباته أو تعديلها، ويمكن لطالب تسجيل رغباته كالتالي:

- الدخول على موقع التنسيق.

- الضغط على تسجيل الرغبات.

- إدخال رقم الجلوس.

- إدخال الرقم السري من خلال أزرار الأرقام الموضحة أمام الطالب بدلا من لوحة المفاتيح.

- إدخال الرقم التأكيدي.

- أعد كتابة الرقم التأكيدي.

- قم بإدخال رغباتك.

عرض استمارة الرغبات

بعد الانتهاء من إدخال قائمة رغباتك على موقع تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة 2023، سيعرض عليك البرنامج القائمة لمراجعتها ثم إصدار أمر التسجيل الكترونيا لتخزين رغباتك على قاعدة البيانات بالحاسب الآلي الذي سيقوم بعملية التنسيق وبعد التسجيل إلكترونيا يقوم الموقع بعرض استمارة الرغبات التي تسجل مع رقم تسجيل المعاملة التي قام بها وإيصال تسليم رغباتك إلكترونيا.

يمكن للطالب طباعة هذه المستندات كما يمكنك حفظها في ملف، وفي حال وضعك لبريد إلكتروني خاص بك سيتم إرسال إيصال؛ لتأكيد تسجيلك لرغباتك إلكترونيا.