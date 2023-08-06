تنسيق الجامعات 2023.. تسجيل الرغبات بالمرحلة الأولى مستمر حتى 9 أغسطس

تستمر معامل التنسيق في استقبال طلاب المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 وتسجيل الرغبات حتى الأربعاء المقبل الموافق 9 أغسطس، وفقا لإعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قواعد ترتيب رغبات طلاب الثانوية العامة 2023، بالإضافة إلى تحديد الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2023، بحد أدني 362 درجة لشعبة علمي علوم، و342 درجة لشعبة علمي رياضة، و289.5 درجة لشعبة أدبي.

تنسيق الجامعات 2023 وتسجيل الرغبات حتى 9 أغسطس

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن خطوات تسجيل الرغبات ضمن المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، والتي جاءت كالتالي:

1- زيارة الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات 2023 من خلال الضغط على هذا الرابط.

2- تسجيل رقم الجلوس الخاص بطالب الثانوية العامة 2023.

3- تسجل الرقم السري الخاص بطالب الثانوية العامة 2023.

4- تسجيل الرغبات بالترتيب، بحد أقصي 75 رغبة.

5- مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي أثناء اختيار رغبات الكليات.

3 مراحل لتنسيق الجامعات 2023 والمعاهد الحكومية

وأكّدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيانات رسمية لها، أنَّه يمكن إجراء تعديل في عملية تسجيل الرغبات، على أن يقوم جهاز الحاسب الآلي بالاحتفاظ بآخر تعديل، مع إمكانية حفظ نسخة من الرغبات علي الحساب الشخصي للطالب.

وأشارت إلى أنَّ هناك 3 مراحل لتنسيق الجامعات 2023 والمعاهد الحكومية، يتم تقسيمها وفقًا لمجموع الطلاب في الثانوية العامة، ويتمّ الإعلان عنها بالتوالي بعد نهاية كل مرحلة.