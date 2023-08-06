«الوزراء» و«صناع الخير» ينظمان قافلة «عيون» للكشف على 760 شخصا بالمنوفية

نظمت اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير قافلة طبية موسعة للكشف على أمراض العيون لأهالي قرية شما مركز آشمون محافظة المنوفية، في إطار الدور الذي تقوم به اللجنة لتوفير خدمة طبية للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا.

تقديم الخدمات الصحية

وأشار الدكتور حسام المصري المستشار الطبي لمجلس الوزراء رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات إلى أنّ اللجنة واصلت التعاون المشترك مع كبريات المؤسسات الأهلية المتخصصة في تقديم الخدمات الصحية ومنها صناع الخير بهدف مواصلة ما بدأته اللجنة من تقديم الخدمات الطبية المتكاملة للأهالي في قري المبادرة الرئاسية حياة كريمة والقري الأشد احتياجاً في أنحاء الجمهورية، مضيفًا أنّ التعاون مع صناع الخير في تنظيم قوافل طبية متخصصة في مجال أمراض العيون يستهدف تحقيق تغيير إيجابي ملموس في خريطة انتشار أمراض العيون في مصر.

وأكد هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية أن قافلة مجلس الوزراء وصناع الخير للكشف علي امراض العيون بقرية شما بالمنوفية نجحت في تقديم خدماتها لـ760 من أهالي القرية والقري المجاورة حيث تم توقيع الكشف علي الأهالي وتم صرف قطرات علاجية لعدد 385 منهم وتم تشخيص احتياج 315 منهم لنظارات طبية وعمل مقاسات النظارات تمهيدا لتسليمها للمستفيدين قريبا وتشخيص احتياج 123 حالة لإجراء جراحات عيون متنوعة، تمهيدًا لإجراء العمليات لغير القادرين منهم، وأن جميع خدمات القافلة تمت بالمجان تمامًا.

التعاون بين اللجنة الطبية بمجلس الوزراء وصناع الخير

أشار عبدالفتاح إلى أنّ تنظيم قافلة شما يأتي في إطار استئناف التعاون بين اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وصناع الخير، وتطوير هذا التعاون لمضاعفة ثماره لصالح الشرائح الأولى بالرعاية في أنحاء الجمهورية، وأن قافلة شما سيتبعها تنظيم سلاسل قوافل ممتدة في مجال القضاء على مسببات العمى بالتعاون بين الطرفين.