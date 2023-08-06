كراسة شروط نزهة الأندلس التجمع الثالث.. أسعار الوحدات وخطوات الحجز

كشف بنك تعمير للإسكان، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عبر موقعه الرسمي، تفاصيل كراسة شروط نزهة الأندلس التجمع الثالث بداية من الأسعار وخطوات الحجز، موضحة التخصيص لهذه الوحدات شخصي ولا يجوز التناول عنه للغير أو التصرف في الوحدة بأي نوع من أنواع التصرفات سواء الناقلة أو المقيدة للملكية إلا بعد الرجوع لحساب تمويل الإسكان الاقتصادي وبموافقة كتابية منه طبقاً للقواعد الخاصة بهذا الشأن.

خطوات الحجز بنزهة الأندلس التجمع الثالث

تتضمن كراسة شروط نزهة الأندلس التجمع الثالث خطوات حجز الوحدات السكنية وهي كالآتي:

- الدخول على موقع الحجز الإلكتروني.

- في حالة عدم وجود حساب حالي للمتقدم على الموقع يقوم المتقدم بإنشاء حساب جديد.

- تسجيل البيانات الأساسية كاسم العميل والنوان والرقم القومي والإيميل ورقم الهاتف.

- في حالة الحجز باسم القاصر يتم إدراج الرقم القومي الخاص به وتحميل صورة شهادة الميلاد.

- تسجيل البريد الإلكتروني لضمان وصول كلمة المرور.

- يتم إرسال رسالة بكلمة مرور مؤقتة لمدة 5 دقائق.

- كلمة السر دائماً يجب أن تكون من 8 أحرف إنجليزية على الأقل وتحتوي على حرف كبير ورقم بالإضافة إلى أحد الرموز الخاصة.

- يتم الدخول على الموقع مرة أخرى من خلال الضغط على دخول مستخدم حالي وتسجيل الرقم القومي وكلمة المرور.

- الضغط على مفتاح أرغب في التقدم ثم استخراج رقم الاستمارة.

- تظهر على الشاشة مراجعة البيانات الأساسية وتعديلها حسب الحاجة.

- بعد الانتهاء من مراجعة البيانات يقوم العميل بالضغط على تأكيد ليظهر رقم الاستمارة على الشاشة وهو الرقم الذي سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل جميع المبالغ المالية.

- يحوّل العميل مبلغ وقدرة 100 ألف جنيه مصر جدية الحجز بالإضافة إلى 1000 جنيه رسوم تسجيل لا تُرد.

- سيتم إرسال رسالة تفيد بوصول المبلغ خلال 27 ساعة.

الخدمات العامة بمشروع نزهة الأندلس التجمع الثالث

كما تتضمن كراسة شروط نزهة الأندلس التجمع الثالث، الخدمات العامة بالمشروع، حيث تم تخطيط المشروع على هيئة كمبوند محاط بسور بكامل المسطح ما يضفي خصوصية على المكان ومزود بعدد 2 بوابة دخول وخروج وغرف للأمن، كما أن المشروع مكتمل المرافق من كهرباء ومياه وصرف وغاز واتصالات وطرقد جاخلية وخارجية ولاند سكيب.

أيضاً تم تصميم شبكة طرق داخلية ومواقف انتظار سطحية للسيارات، وتم تصميم أعمال الاندسكيب بمظهر معماري فريد مكون من الأنترلوك والخرسانة المطبوعة، وتمثل الطرق الداخلية والخارجية واللاندسكيب والمناطق المفتوحة 70% من مساحة المشروع، كما أن الإضاءة العامة بالشوراع عبارة عن أعمدة ديكورية بالجزر الوسطى وكشافات إضاءة على واجهات العمارات وجلوبات ديكورية على أعمدة الأسوار كلها تعمل بالطاقة الشمسية.

مواصفات المشروع والتشطيبات

وضحت كراسة شروط نزهة الأندلس التجمع الثالث مواصفات المشروع والتشطيبات وهي كالآتي:

- المشروع مكون من 28 عمارة سكنية مكونة من بدروم ودور أرضي وخمسة أدوار متكررة وبكل دور 4 وحدات سكنية بإجمالي 672 وحدة سكنية.

- مدخل وسلم العمارة مجهز بأرضيات وحوائط من الجرانيت والعمارة مزودة بمصعد يخدم سكان العمارة بحيث يبدأ من البدروم.

- تم تخصيص 24 مكان لانتظار السيارات لعدد 24 وحدة سكنية بالبدروم وبحيث يصبح لكل وحدة سكنية مكان مخصص لانتظار السيارات بالجراج هذا بالإضافة إلى أماكن انتظار السيارات السطحية.

- تم تصميم المساحات والتقسيم الداخلي للوحدة السكنية لتناسب جميع المستويات حيث تتراوح المساحات من 130 إلى 150 متر مربع والوحدة مكونة من صالة استقبال 2 قطعة و3 غرف نوم و2 حمام وحمام رئيسي وحمام خاص بحجرة النوم ومطبخ.

أسعار وحدات نزهة الأندلس التجمع الثالث في الصور التالية: