مشروع نزهة الأندلس في التجمع الثالث.. اعرف أسعار الوحدات السكنية

كشفت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة في حساب تمويل الإسكان الاقتصادي، عن طرح 380 شقة يوم الأحد المقبل، ضمن المرحلة الجديدة من شقق مشروع نزهة الأندلس في التجمع الثالث.

شقق بمشروع نزهة الأندلس في التجمع الثالث

وأشارت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، في بيان لها إلى طرح الوحدات السكنية بمشروع نزهة الأندلس في التجمع الثالث سيكون من خلال بنك التعمير والإسكان، وسيكون حجز الوحدات السكنية إلكترونيا بنظام أسبقية الحجز أونلاين.

أسعار شقق مشروع نزهة الأندلس في التجمع الثالث

وأعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن مبلغ جدية الحجز للوحدات السكنية بمشروع نزهة الأندلس في التجمع الثالث يصل لـ100 ألف جنيه لجميع الشقق، حيث أن مساحات الوحدات السكنية تتراوح بين 130 حتى 150 مترا، والمشروع مكون من 28 عمارة سكنية مكونة من بدروم وجراج ودور أرضي و5 أدوار متكررة، بكل دور 4 وحدات سكنية.

شقق مشروع نزهة الأندلس في التجمع الثالث.. المساحة

وقالت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن الأسعار بمشروع نزهة الأندلس في التجمع الثالث، تكون على حسب مكان ومساحة الوحدة في العمارة لكن بشكل متوسط تتراوح الأسعار بين مليون و500 ألف حتى مليون و800 ألف جنيه.

شروط حجز الشقق بمشروع نزهة الأندلس في التجمع الثالث

وحددت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة شروط حجز الشقق السكنية بمشروع نزهة الأندلس في التجمع الثالث، وهي:

- أن يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعيا مصري الجنسية وأن يكون له أهلية التصرف أو التعاقد ويجوز التقدم للحجز لشخص بصفته وليا طبيعيا على قاصر أو وصيا عليه بقرار وصاية.

- لم يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته «الزوج والزوجة والأولاد القصر» الحصول على وحدة أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي وفي حالة مخالفة ذلك يحق للحساب إلغاء الحجز / التخصيص دون حاجة إلى إنذار أو استصدار حكم قضائي.

- الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللوائح والضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.