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وزير الإسكان: تنفيذ 167 ألف وحدة سكنية بمختلف أنواعها في حدائق أكتوبر

كتب:

أيمن حمزة
12:10 م | الإثنين 31 يوليو 2023
وزير الإسكان يستعرض عددا من المشروعات بحدائق أكتوبر

وزير الإسكان يستعرض عددا من المشروعات بحدائق أكتوبر

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للمشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بمدينة حدائق أكتوبر، وذلك في مستهل زيارته التفقدية للمدينة، بحضور مسؤولي الوزارة، والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وزير الإسكان يستعرض الموقف التنفيذي للمشروعات المختلفة

ووجه وزير الإسكان، بإرسال خطابات للمواطنين المخصص لهم وحدات سكنية بالمبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين» - محور منخفضي الدخل، بسرعة استلام وحداتهم، تنفيذا لالتزامهم التعاقدي بشغل تلك الوحدات بشكل دائم ومنتظم، طبقا لقانون الإسكان الاجتماعى، ودعم التمويل العقاري.

واستمع الدكتور عاصم الجزار، لشرح عن الموقف التنفيذي للمشروعات من المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، الذىيأوضح أن عدد الوحدات السكنية التي تم وجار تنفيذها بالمدينة، بلغ نحو 167 ألف وحدة سكنية، بمشروعات الإسكان المتنوعة، منها أكثر من 137 ألف وحدة، في المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين» - محور منخفضي الدخل.

وزير الإسكان: تنفيذ 162 مشروعا خدميا بالمدينة

وتابع رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، عرضه للمشروعات بالمدينة؛ إذ تم وجار تنفيذ 162 مشروعا خدميا «مدارس - حضانات - وحدات صحية - أسواق تجارية - مراكز شباب - ملاعب - قسم شرطة»، كما يجرى الانتهاء من أعمال تصميمات المستشفى العام بالمدينة، بجانب أعمال تطوير ورفع كفاءة محاور الطرق الرئيسية، ومشروعات المرافق، والفرص الاستثمارية بالمدينة.

وشدد وزير الإسكان، على الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ مختلف المشروعات، وبأعلى جودة، خاصة المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين» - محور منخفضى الدخل، وضرورة اختيار الألوان المناسبة لدهان الواجهات والتشطيبات الداخلية، واختيار أفضل الخامات لتنفيذ مختلف أعمال التشطيبات، من أجل إخراج الوحدات السكنية فى أفضل صورة ممكنة، تحقق جودة الحياة للمواطنين.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.