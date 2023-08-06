«المنشآت الفندقية»: زيادة 30% في أعداد السياح الوافدين لمصر خلال الصيف

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ هناك زيادة في الحركة السياحية الوافدة إلى شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم والقاهرة والساحل الشمالي خلال فصل الصيف، تقدر بنحو 30% عن ذات الفترة من العام الماضي، مرجعا ذلك إلى زيادة أعداد السياح القادمين من الأسواق المصدرة للسياح إلى مصر، خاصة من ألمانيا وروسيا والسعودية وإيطاليا.

روسيا ثاني أكثر الدول إرسالا للسياح لمصر

وأضاف عاقل لـ«الوطن»، أنّه رغم استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، وقلة عدد الطائرات العاملة في نقل السياح الروس لمصر، إلا أنّ الحركة السياحية الوافدة من روسيا لمصر خلال الـ7 شهور الأولى من العام الجاري كانت جيدة للغاية، موضحا أنّ روسيا جاءت في المركز الثاني كأكثر دول العالم إرسالا للسياح لمصر خلال النصف الأول من العام الجاري.

حجم الطلب الألماني على زيارة مصر

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إلى أنّ المانيا جاءت في المركز الأول عالميا في إرسال السياح إلى مصر خلال الـ6 أشهر الأولى من عام 2023، فيما احتلت السعودية المركز الثالث عالميا والأول عربيا في إرسال السياح للمدن المصرية منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، لافتا إلى أنّ حجم الطلب من إلمانيا على زيارة مصر خلال الفترة المتبقية من العام الحالي مرتفع.