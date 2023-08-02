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«الوقائع المصرية» تصدر 4 قرارات لتسيير أعمال «المنشآت الفندقية والسياحية»

كتب:

سلامة عامر
02:19 م | الأربعاء 02 أغسطس 2023
أحمد عيسى وزير السياحة والآثار

أحمد عيسى وزير السياحة والآثار

أصدر أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، 4 قرارات نشرتها الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، وجاءت القرارات كما يلي.

استمرار لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية

تستمر لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية في مباشرة أعمالها اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء مدتها المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 186 لسنة 2023 المشار إليه، لمدة شهرين أو لحين إجراء انتخابات لتشكيل مجلس إدارة جديد أيهما أقرب.

استمرار لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية

تستمر لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية في مباشرة أعمالها اعتبارًا من اليوم التالى لانتهاء مدتها المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2023 المشار إليه، وذلك لمدة شهرين أو لحين إجراء انتخابات لتشكيل مجلس إدارة جديد أيهما أقرب.

استمرار لجنة تسيير أعمال غرفة العاديات والسلع السياحية

تستمر لجنة تسيير أعمال غرفة العاديات والسلع السياحية في مباشرة أعمالها اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء مدتها المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 189 لسنة 2023 المشار إليه، لمدة شهرين أو لحين إجراء انتخابات لتشكيل مجلس إدارة جديد أيهما أقرب.

استمرار لجنة تسيير أعمال غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية

تستمر لجنة تسيير أعمال غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية في مباشرة أعمالها اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء مدتها المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 188 لسنة 2023 المشار إليه، لمدة شهرين أو لحين إجراء انتخابات لتشكيل مجلس إدارة جديد أيهما أقرب.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.