«السياحة»: 98% من مقاعد الطائرات الناقلة للسياح الروس إلى مصر محجوزة

قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، إن الحركة السياحية الوافدة من روسيا إلى مصر جيدة جدًا حاليا بالقياس بحجم الطاقة الجوية الناقلة للسياح الروس، موضحة أن نسب امتلاء الطائرات الناقلة للسياح من المدن الروسية إلى مصر تصل إلى 98% من السعة المقعدية المتاحة، مشيرة إلى أن نسبة الطلب على زيارة مصر من السوق الروسي خلال عام 2023 مرتفعة للغاية.

الحركة السياحية الوافدة من روسيا لمصر

وأضافت نائب وزير السياحة والآثار، لـ«الوطن» أن روسيا من أهم الأسواق السياحية المصدرة للسياح إلى مصر إلا أنّ ظروف الأزمة الروسية الأوكرانية والتداعيات الخاصة بها قلصت من عدد الطائرات التي تنقل السياح الروس إلى مصر، ما أدى إلى انخفاض أعدادهم بالمقارنة بالفترات التي سبقت جائحة كورونا التي ضربت العالم أواخر عام 2019.

طلب كبير من الشركات الروسية على تسيير رحلات لمصر

ومن جهته أكد عمرو القاضى رئيس هيئة تنشيط السياحة، إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، أن هناك طلبًا كبيرا من قبل وكلاء السياحة الروس على تنظيم رحلات سياحية لمصر خلال النصف الثاني من العام الجاري، موضحا أنّ عدد السياح الروس الذين زاروا مصر خلال الـ6 أشهر الأولى من عام 2023 كان ضعف التي زاروها، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.