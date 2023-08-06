موعد التقديم والأوراق المطلوبة في كلية آداب المنصورة والمصروفات الدراسية

يتطلع طلاب الثانوية العامة إلى معرفة موعد التقديم والأوراق المطلوبة لكلية آداب المنصورة والمصروفات الدراسية، بعد اعتماد وإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، وبدء المرحلة الأولى للتنسيق.

موعد التقديم والأوراق المطلوبة في كلية آداب المنصورة والمصروفات

وحددت جامعة المنصورة، في بيان لها، الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية آداب المنصورة، كما يلي:

- أصل شهادة الثانوية العامة وصورة لها.

- أصل شهادة الميلاد وصورة لها.

- أصل بطاقة الترشيح الخاصة بمكتب التنسيق.

- صورة من استمارة 6 جند للطلاب الذكور أو استمارة 7 جند أو تأكيد بيانات للطلاب صغار السن.

- 6 صور شخصية.

- صورة لبطاقة الرقم القومي للطالب.

- صورة لبطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

أقسام الدراسة في كلية آداب جامعة المنصورة

وأوضحت جامعة المنصورة أن أقسام كلية الآداب كالتالي:

- قسم اللغة العربية وآدابها

- قسم اللغة الإنجليزية وآدابها

- قسم اللغة الفرنسية وآدابها

- قسم الدراسات اليونانية واللاتينية

- قسم اللغات الشرقية وآدابها

- قسم الاجتماع

- قسم الوثائق والمكتبات والمعلومات

- قسم التاريخ

- قسم الجغرافيا

- قسم الفلسفـة

- قسم علم النفـس

- قسم الآثار المصرية القديمة

- قسم الآثار الإسلامية

- قسم الإعلام

مصاريف كلية آداب جامعة المنصورة

وحددت جامعة المنصورة مصاريف كلية الآداب، العام الماضي، 862 جنيها لـ«انتظام» و«انتساب» 1492 جنيها.