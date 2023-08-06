يتصدر موعد التقديم والأوراق المطلوبة للالتحاق بكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة المنصورة، اهتمامات عدد كبير من طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكلية، حيث تقدم برامج دراسية متخصصة ومتطورة قادرة على تزويد الخريجين بكفاءات علمية متخصصة ومؤهلة للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

الأوراق المطلوبة للالتحاق بكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة المنصورة

وتتضمن الأوراق المطلوبة للراغبين في الالتحاق بكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة المنصورة، بحسب الموقع الإلكتروني للجامعة، ما يلي:

1- أصل شهادة الثانوية العامة + صورتين

2- أصل شهادة الميلاد + صورتين

3- أصل بطاقة الترشيح + صورتين

4- 6 صور شخصية حديثة

5- 2 صورة بطاقة الرقم القومي

6- ملف بلاسيتك بالكبسولة

7- رقم هاتف ولي الأمر

أقسام كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة المنصورة

ويوجد في كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة المنصورة 4 أقسام رئيسية و5 برامج متنوعة وهي:

1- قسم مناهج وطرق تعليم الطفل، ويقدم المقررات المرتبطة بمجال مناهج وطرق تعليم الطفل، بالإضافة إلى الإشراف على التدريب الميداني لطالبات الكلية في الروضات بمدينة المنصورة.

2- قسم أصول تربية الطفل، ويسعى إلى الارتقاء بأدائه البحثي لإثراء المعرفة التربوية الأكاديمية في تخصصات أصول تربية الطفل وفروعها المتنوعة.

3- قسم العلوم الأساسية، هو القسم المغذي لقسمي العلوم التربوية والنفسية، حيث تتعدد تخصصاته الفرعية ما بين التربية الرياضية، التربية الموسيقية، التربية الفنية، اللغة العربية، اللغة الأجنبية، الدراما والمسرح، التكنولوجيا، الصحة، والتغذية.

4- قسم العلوم النفسية، ويسعى إلى إعداد معلمة رياض أطفال تتسم بالاتزان النفسي وعلى مستوى مقبول من الأمن الانفعالي والصحة النفسية الجيدة.

برامج كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة المنصورة

كما تقدم كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة المنصورة برامج متعددة وتشمل:

1- برنامج إعداد معلمي مرحلة الطفولة المبكرة

2- برنامج إعداد معلمات رياض الأطفال باللغة الإنجليزية

3- برنامج إعداد معلمات التأهيل المهني للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة

4- برنامج إعداد معلمات الأنشطة المتكاملة بنظام منتسوري

5- برنامج التعليم المدمج

موعد التقديم لكلية التربية للطفولة المبكرة

وقال الدكتور وليد الطنطاوي، مدير مكتب التنسيق بجامعة المنصورة، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تم فتح مكتب التنسيق بداية من أمس السبت ومن المقرر أن يستمر على مدار 5 أيام لطلاب المرحلة الأولى، مؤكدا أن طلاب الشعبة الأدبية سجلوا بنسبة كبيرة في كلية التربية للطفولة المبكرة.