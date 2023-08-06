وفاة ربة منزل أثناء تشييع جثمان عمها بالغربية.. «ماتت حزنا عليه»

لفظت ربة منزل مقيمة بقرية كفر مشلة التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، أنفاسها الأخيرة حزنا على فراق عمها الذي توفي أمس في مستشفى طنطا الجامعي، متأثرا بإصابته في حادث انقلاب أتوبيس داخل ترعة دنشواي المارة بقرية قصر نصر، أثناء ذهابهم لحضور حفل زفاف.

تشييع جثمان عم السيدة المتوفاة

وقال ياسر المسيري، أحد أهالي القرية، لـ«الوطن»، إن المتوفاة تدعى منال حامد، وتبلغ من العمر 41 عاما، ولفظت أنفاسها الأخيرة أثناء تشييع جثمان شقيق والدها عبدالرسول محمد حامد فتح الباب، حزنا على فراقه، بعد أن لقي مصرعه إثر انقلاب سيارة أتوبيس داخل ترعة دنشواي المارة بقرية قصر نصر.

وأضاف إبراهيم محمد، أحد أقارب الأسرة، لـ«الوطن»، أن هناك حالة من الصدمة والحزن الشديد داخل منزل الأسرة بعد وفاة «عبدالرسول»، 65 عاما، مدير مدرسة بالمعاش، والمتوفاة كانت شديدة التعلق به ولم تقو على فراقه، وتوفيت أثناء تشييع جثمانه.

انقلاب أتوبيس في ترعة دنشواي

وتعود احداث الواقعة بعد أن تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بورود بلاغ بانقلاب أتوبيس داخل ترعة دنشواي، ما أسفر عن إصابة 27 شخصا بإصابات مختلفة ومتفرقة، حال ذهابهم لحضور حفل زفاف.

وتم الدفع بـ7 سيارات إسعاف إلى محل الواقعة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الزيات العام، وتحويل آخرين إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.