سعر الذهب اليوم في منتصف التعاملات.. اعرف عيار 21 بكام؟

شهد سوق الذهب استقرارا في الأسعار اليوم الأحد 6-8-2023 في مصر، في منتصف التعاملات اليومية، وتحديدا عيار 21 الأكثر انتشارا بين المواطنين، لذا توضح «الوطن» أسعار الذهب اليوم، بحسب بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد في منتصف التعاملات 2463 جنيهًا للشراء، قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية، وهو العيار الأكثر نقاءً بين مختلف أعيرة الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما استقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بمنتصف التعاملات 2155 جنيهًا للشراء، قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية، وهو العيار الأكثر شيوعًا في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم بمنتصف التعاملات 1847 جنيها للشراء، وسعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 2258 جنيها للشراء، أما سعر جرام الذهب عيار 14 فسجل اليوم 1440 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، في منتصف التعاملات 17240 جنيهًا للشراء، قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21.