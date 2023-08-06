عاجل.. خسائر كبيرة لعيار 21 بعد قرار رفع الفائدة.. ماذا يحدث في سوق الذهب؟

تراجعت أسعار الذهب 10 جنيهات، في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد، مخالفا كافة التوقعات التي طرحها خبراء الذهب، التي كانت تشير إلى احتمالية ارتفاع أسعار المعدن الأصفر بعد قرار رفع الفائدة 1% مساء الخميس الماضي، ويعد الذهب ملاذًا آمنًا لحفظ قيمة العملة من الارتفاع الكبير في معدلات التضخم التي يشهدها العالم حاليا.

المركزي يرفع سعر الفائدة 1%

في قرار غير مفاجئ قررت لجنة السياسات النقدية مساء الخميس الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس (1%) ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وسجلت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعا بقيمة 10 جنيهات، وبلغ عيار 21 اليوم الأحد 2155 جنيهًا، مقابل 2165 جنيهًا في تعاملات الأمس السبت بدون مصنعية، بينما سجل الذهب عيار 24 وهو الأكثر مبيعا في السبائك نحو 2463 جنيهًا للشراء، ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 1847 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 17240 جنيهًا.

أسباب استقرار الذهب

وأكد هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الذهب حاليا يشهد استقرارًا نسبيًا على المستوى المحلى والعالمي، إذ استقر الذهب خلال الفترة الماضية ما بين 2150 إلى 2165 جنيهًا، مؤكدا أن قرار رفع الفائدة 1% يوازي معدلات التضخم التي تشهدها البلاد حاليا.

وأضاف رئيس شعبة الذهب، أن أسباب استقرار الذهب تراجع إلى التوازن بين قوى العرض الطلب، واستقرار سعر الذهب عالميا بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار في السوق المحلي، مشيرًا إلى أنه حال طرح البنوك أوعية ادخارية جديدة خلال الفترة المقبلة من المؤكد أن أسعار الذهب ستأثر بشكل كبير.