«حديد عز» تحصل على قرض طويل الأجل من بنوك أجنبية لتمويل شراء «الدخيلة»

حصلت شركة «العز الدخيلة للصلب الإسكندرية»، التابعة لشركة «عز الدخيلة»، على قرض مشترك طويل الأجل لمدة 6 سنوات بالعملة الأجنبية من عدد من البنوك خارج مصر، لتمويل شراء حصة البنوك والجهات الحكومية التي تسهم في «العز الدخيلة»، وفقًا للبورصة المصرية.

شراء حصة البنوك والجهات الحكومية

وأضافت الشركة في بيان لـ البورصة المصرية اليوم الأحد، أنَّ الهدف من القرض، هو شراء «العز الدخيلة» حصة البنوك والجهات الحكومية التي تسهم في العز الدخيلة والتي طلبت أن يكون سداد قيمة الأسهم من موارد بالعملة الأجنبية تماشياً مع سياسة الدولة نحو تعظيم مواردها من النقد الأجنبي.

التنازل عن كامل قيمة القرض

وأشار البيان، إلى أن «العز الدخيلة» ستتنازل عن كامل قيمة القرض لصالح الجهاز المصرفي المصري.

تمويل تنفيذ إجراءات الشطب الاختياري

وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة حديد عز، قد وافقت على إبرام ضمانة السداد التضامنية لصالح شركة العز الدخيلة للصلب الإسكندرية التابعة لعز الدخيلة، بحد أقصى 250 مليون دولار، لتمويل تنفيذ إجراءات الشطب الاختياري لشركة عز الدخيلة للصلب- الإسكندرية من البورصة المصرية.

التخارج من «العز الدخيلة للصلب»

وكان مساهمو القطاع العام في «العز الدخيلة للصلب» أبدو رغبتهم في التخارج من العز الدخيلة للصلب من خلال بيع أسهم في الشركة، وبناءً على ذلك سيتمّ التخارج من الشركة التابعة وفقاً لآلية الشطب الاختياري من جداول القيد بالبورصة، بحسب البيان.

نسبة مساهمة «حديد عز» في «العز الدخيلة»

وأشارت شركة «حديد عز»، إلى التزامها بعدم خفض نسبة مساهمتها الفعلية في العز الدخيلة للصلب ضماناً للملاءة المالية للشركة وقدرتها على تدبير الموارد اللازمة لتنفيذ الشطب الاختياري وشراء أسهم الراغبين في التخارج.