البورصة المصرية تنظم فعاليات للترويج للاستثمار بسوق المال من مدينة العلمين

تنظم البورصة المصرية من مدينة العلمين الجديدة، عدد من الفعاليات على مدار الأسابيع القادمة، وذلك للترويج لسوق المال والتعريف بأنشطة البورصة ومزايا الاستثمار في سوق الأوراق المالية.

البورصة المصرية في مدينة العلمين الجديدة

وقالت البورصة المصرية، إنَّ الفعاليات تستمر على مدار 4 أسابيع على أن تعقد يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

أسباب ودوافع الاستثمار في البورصة

وفي هذا السياق عُقدت الجمعة الماضية، في (Paragon Hub) حلقة نقاشية استضافت رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، إذ ألقى الضوء خلالها على عدة محاور تتضمن أسباب ودوافع الاستثمار في البورصة ولماذا يعتبر الوقت الحالي مناسبا للاستثمار في سوق الأوراق المالية، وكيفية الاستفادة من الاستثمار في الأوراق المالية كوسيلة للتحوط من التضخم والحفاظ على قيمة المدخرات.

طرق الاستفادة من سوق الأوراق المالية

وأوضح «الدكاني»، طرق الاستفادة من سوق الأوراق المالية كأداة لتمويل الشركات وناقش أيضا أفضل المعايير المتبعة في الشفافية والإفصاح في البورصة بالمقارنة مع السوق العقاري وأدوات الاستثمار الجديدة في البورصة المصرية سواء تلك التي تم الإعلان عنها أو التي في طور الإعداد.

إنشاء مركز الابتكار والمختبر التنظيمي «CORBEH»

كما عرض الدكاني الخطوات التي قامت بها البورصة لإنشاء مركز الابتكار والمختبر التنظيمي «CORBEH» وطبيعة عمله والخدمات التي سيقدمها لرواد أعمال التكنولوجيا المالية في مجال سوق المال خصوصا وكل المجالات المالية غير المصرفية عمومًا.

جدول فعاليات البورصة المصرية في العلمين الجديدة

ويتضمن جدول فعاليات البورصة المصرية في مدينة العلمين الجديدة هذا العام عددا من الفعاليات المخصصة لمجتمع الأعمال بالقطاعات الاقتصادية المختلفة بالإضافة إلى الفعاليات الخاصة بأساسيات الاستثمار في سوق الأوراق المالية وأيضا منتجات التمويل الخضراء وكذلك الأدوات المالية المتعلقة بالتغير المناخي والاستدامة بالإضافة إلى فعاليات تخص ريادة الأعمال وإنشاء مشروعات التكنولوجيا المالية.