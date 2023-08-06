يتزايد اهتمام الطلاب والطالبات الحاصلين على شهادة الثانوية العامة خلال هذه الأيام، بـ موعد التقديم والأوراق المطلوبة في كلية حقوق الزقازيق والمصروفات الدراسية، وكذلك موعد التقديم والأوراق المطلوبة في كلية حقوق انتساب موجه الزقازيق والمصروفات الدراسية، تزامنا مع انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق أمس السبت.

موعد التقديم والأوراق المطلوبة في كلية حقوق الزقازيق والمصروفات الدراسية

وتستعرض «الوطن» كل المعلومات حول موعد التقديم والأوراق المطلوبة في كلية حقوق الزقازيق والمصروفات الدراسية، بحسب بيان صادر عن جامعة الزقازيق بالشرقية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية حقوق الزقازيق

1- شهادة الميلاد

2- شهادة الثانوية العامة وصورتين منها.

3- صورة البطاقة الشخصية.

4- بطاقة الترشيح وصورتين منها

5- نموذج 2 جند

6- عدد 6 صور شخصية مقاس 4 في 6

7- الكشف الطبي.

8- إيصال سداد الرسوم الدراسية

مصاريف كلية حقوق الزقازيق انتظام وانتساب

وتبلغ مصاريف حقوق الزقازيق نحو 580 جنيها «انتظام»، كما تبلغ مصاريف حقوق انتساب موجه الزقازيق 1600 جنيه.

وفقا لبيان صادر عن جامعة الزقازيق، فإن كلية الحقوق تساهم في إعداد خريجين قانونيين متميزين ومؤهلين ليكونوا كوادر متميزة في مجالات القضاء والمحاماة والإدارات القانونية والشركات والبنوك سواء بالقطاعات الحكومية أو الخاصة، كما تساهم الكلية في إتاحة فرص ومجالات التعلم المستمر لخريجيها وغيرهم، من خلال برامج الدراسات العليا المتنوعة.