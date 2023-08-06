وزارة النقل تكشف عن مستجدات تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق.. اعرف مساره

كشفت وزارة النقل، عن مستجدات تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق، أحد أبرز وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، التي عملت الدولة على التوسع في تنفيذها في الفترة الأخيرة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، لما لها من آثار إيجابية على البيئة والاقتصاد.

تفاصيل تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق

وحددت وزارة النقل، في تقرير لها، المستجدات الخاصة بأعمال تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق، الذي يمتد مساره من غرب الطريق الدائري، مارا بمحطة المتحف المصري الكبير كالآتي:

- يتم حاليا تجميع ماكينات الحفر.

- بعد تجميع ماكينات الحفر تبدأ وزارة النقل في تنفيذ النفق الخاص بالمترو.

- أسندت وزارة النقل الأعمال الاعتيادية بطول 13.7 كم لتحالف شركات وطنية مصرية.

- اسنتدت وزارة النقل الأعمال الاعتيادية لـ12 محطة لتحالف شركات وطنية مصرية.

مسار الخط الرابع لمترو الأنفاق

- تمتد المرحلة الأولى من غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر.

- تمر بمحطة المتحف المصري الكبير.

- تتجه إلى ميدان الرماية، فشارع الهرم حتى محطة الجيزة.

- يتقاطع المترو مع الخط الثاني للمترو.

- يمتد ليتقاطع مع الخط الأول للمترو بمحطة الملك الصالح.

- يمتد حتى منطقة الفسطاط.

- يربط الخط الرابع لمترو الأنفاق محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.

خبير: الخط الرابع لمترو الأنفاق نقلة نوعية في منظومة الجر الكهربائي

وقال الدكتور أحمد محمدي، خبير هندسة السكة الحديد، إن الخط الرابع لمترو الأنفاق، من المقرر أن يسهم في تحقيق نقلة نوعية كبيرة في منظومة الجر الكهربائي في مصر، موضحا أن الخط يخدم مناطق ذات كثافات سكانية ما يحقق سهولة حركة المواطنين.

وأضاف الدكتور أحمد محمدي، لـ«الوطن»، أن الخط يتكامل مع الخطين الأول والثاني للمترو، وهو ما يتيح ربط أنحاء محافظة القاهرة بسهولة.