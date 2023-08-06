قرار عاجل من السكة الحديد بشأن حركة القطارات في ظل ارتفاع درجات الحرارة

أصدرت هيئة السكة الحديد، تعليمات لقائدي القطارات بتخفيض السرعة المقررة للقطارات ببعض الخطوط، نظرا لارتفاع درجات الحرارة وحفاظا على سلامة الركاب والمعدات، خاصة في أوقات ذروة ارتفاع درجات الحرارة، التي تؤثر على القضبان والمعدات، موضحة أن هذا الإجراء ضروري لتفادي أي طارئ، على أن يتم عودة مسير القطارات للسرعة المقررة حال انخفاض درجة الحرارة.

متابعة درجات الحرارة بشكل يومي

وأضافت الهيئة، في تقرير لها، أنه يتم متابعة درجات الحرارة بشكل يومي، ومدى تأثيرها على الخطوط، خاصة في الوجه القبلي، وذلك من خلال غرفة الطوارئ المخصصة، مؤكدة أن حركة القطارات منتظمة بجميع خطوط الوجهين البحري والقبلي، ولا يوجد ما يؤثر على حركة التشغيل.