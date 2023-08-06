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«المركزي»: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لـ34.878 مليون دولار بنهاية يوليو

كتب:

منة العشماوي
04:51 م | الأحد 06 أغسطس 2023
البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي اليوم، ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 34.878.6 مليون دولار أمريكي في نهاية يوليو 2023، «بصفة مبدئية».

وأشار «المركزي» في بيان، إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع إلى 34.878.6 مليون دولار أمريكي في نهاية يوليو 2023، من 34.807 مليار في يونيو 2023.

قرار رفع أسعار الفائدة الأخير

كانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها الخميس الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تمّ رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.

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بقلم منة العشماوي