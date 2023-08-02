نصائح لطلاب الثانوية قبل التقديم على منح دراسية.. بينها القراءة والبحث

يحلم العديد من الطلاب بالحصول على منح دراسية بعد النجاح في الثانوية العامة ووصوله إلى المجموع الذي يريده، وتقدم الجامعات والكثير من الدول منح متعددة للطلاب كل عام.

وقبل السفر أو التقديم على المنح الدراسية، يجب معرفة بعض الأشياء أو اتباع بعض النصائح، لكي يكون الطريق ممهدا وتستطيع النجاح خاصة إذا كنت تبحث عن التميز والإبداع، وهو ما قدمه الخبير التربوي مصطفى رجب في تصريحات لـ«الوطن».

نصائح قبل التقديم على منح دراسية

أذا كان الطالب يريد التقديم على منح دراسية بدول الخارج، يجب عليه ألا يغفل الذكاء الاصطناعي ويكون على علم ودراية بثقافات تلك الدولة وأن يعد نفسه للمنحة التي يريد التخصص في مجالها عن طريق الدراسة والقراءة جيدا في كل ما يتعلق بها.

وللحصول على المنحة التي تناسبك، وفق «رجب»، يجب متابعة بيانات الوزارة والدول والدخول على موقع المجلس الأعلى للجامعات في مصر بشكل دوري لمعرفة المنح المقدمة باستمرار واختيار ما يكون مناسبا لك ووفق إمكانياتك.

كما أشار عضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة منجي علي بدر، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إلى أنه يجب على الطالب المتميز في الثانوية العامة، تعلم لغات أجنبية تساعده على التعامل الدول التي يريد الذهاب إليها، كما يجب التأكد من أن الشهادة الجامعية سيتم معادلتها واعتمادها في مصر بعد الانتهاء منها.

ومن الأفضل قبل التقديم البحث جيدا ومعرفة احتياجات الدول، والتأكد من الالتحاق بالكليات والتخصصات التي تطلبها الدول الأوروبية خاصة أن هناك بعض الدول تعاني من قلة السكان وتطلب بشكل دائم العديد من التخصصات بها.

ونصح «بدر»، بأن يكون الطالب هدفه ليس الحصول على شهادة فقط، وإنما الحصول على شهادة تضمن استمرار الطالب في المنافسة، وامتلاك الطالب لجدارة النجاح والتميز في تخصصه بما يعود بالنفع عليه وعلى بلده مصر.