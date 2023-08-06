سعر جرام الذهب عيار 21.. يشهد استقرارا في الأسواق

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 6-8-2023، استقرارا في منتصف التعاملات اليومية، إذ يعد الذهب عيار 21 هو الأكثر انتشارًا بين العيارات الأخرى في الأسواق المصرية نظرًا للإقبال الكثيف عليه.

وتستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم الأحد، وسعر الذهب عيار 21 بآخر تحديث للأسعار، حسبما أوضحت بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، في بداية تعاملات اليوم، 2155 جنيهًا للشراء، دون احتساب المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت، 2463 جنيهًا للشراء، قبل احتساب المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، 1847 جنيهًا للشراء، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1437 جنيهاً للشراء، أما سعر جرام الذهب عيار 22 فسجل 2258 جنيهاً للشراء، ذلك دون احتساب المصنعية والضريبة.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم، في بداية التعاملات 17240 جنيهًا للشراء، قبل احتساب سعري المصنعية والضريبة، وقد يكون هناك تفاوت سعري طفيف من منطقة لأخرى.