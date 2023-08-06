مرفق الكهرباء يعلن موعد أقصى حمل على الشبكة اليوم.. «اعرف الساعة كام»

أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، النشرة اليومية لمرصد الكهرباء، اليوم الأحد، معلنا فيها أقصى حمل للشبكة اليوم، وذلك عبر منشور على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

توقيت أقصى حمل بالشبكة

وأشار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إلى أن أقصى حمل بالشبكة اليوم الأحد، بلغ 34 ألفا و500 ميجاوات، بتوقيت الساعة 8.56 مساء، فيما بلغ أدنى حمل 26 ألف و762 ميجاوات بتوقيت الساعة 7 صباحا، لافتا إلى أن تخفيض الأحمال يوم أمس السبت، جاء بالتنسيق مع المشتركين.

الفارق بين المتوقع والمتاح

وكشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن أن نسبة التغيير، مقارنة بالعام السابق، بلغ الحد الأقصى لها 5.18% والحد الأدنى 4.52%، لافتا إلى أن أقصي حمل مساء 35 ألف ميجا وات، وأن الفارق بين المتوقع والمتاح 10آلاف و800 ميجاوات.

كيفية تلقي الشكاوى بجهاز مرفق تنظيم الكهرباء

وحدد جهاز مرفق تنظيم الكهرباء، عددا من الآليات، لتلقي شكاوى جميع المشتركين بقطاع الكهرباء كالتالي:

- يمكنك تقديم الشكوى من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

- يمكنك تقديم الشكوى من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز.

- ويمكنك إرسال الشكوى من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

- وعبر الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين

- أو من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.

- كما يمكن الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).