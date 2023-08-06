«الري»: نطبق تخفيف أحمال الكهرباء.. والعمل عن بعد للجهات غير المرتبطة بالجمهور

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إنَّ الوزارة تطبق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتخفيف أحمال الكهرباء، ويتمّ العمل عن بعد في جميع قطاعات ومصالح وهيئات الوزارة؛ التي لا تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور.

العمل بما لا يؤثر على سير العمل

أضاف وزير الري، أنَّه بعد صدور القرارات تمّ توجيه كل جهة باتخاذ اللازم بما لا يؤثر على سير العمل في القطاعات الحيوية بالوزارة، وتقديم الخدمات للمواطنين، إذ تقوم كل جهة بتطبيق الإجراءات طبقاً لطبيعة العمل بها.

وتابع أنَّ أجهزة الوزارة تنفذ كذلك توجيهات الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بترشيد استهلاك الكهرباء خلال جميع أيام العمل والاعتماد على الإضاءة الطبيعية بالمقرات وتقليل استخدام الأجهزة الكهربائية، والمصاعد وأجهزة التكييف بما لا يؤثر على سير منظومة العمل.

جهات تعمل من الخارج

وكانت جهات حكومية قد أعلنت العمل من المنزل وتضم الموظفون في مديريات العمل في جميع المحافظات، والموظفون في مديريات التنظيم والإدارة في المحافظات، والعاملون في ديوان عام وزارة التنمية المحلية، والموظفون في ديوان عام وزارة التخطيط والجهات التابعة لها، والموظفون العاملون في وزارة التنمية الإدارية، والموظفون في وزارة العمل، والموظفون في الجهاز المركزي للمحاسبات، والعاملون في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والموظفون في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والعاملون في قطاعات وزارة البترول المختلفة، والموظفون في ديوان وزارة الزراعة، والعاملون في ديوان عام وزارة الاتصالات.