المشرف على مكتب التنسيق: نعمل بشكل إلكتروني كامل.. والحدود الدنيا للقبول بالكليات تخضع للعرض والطلب

أكد السيد عطا، المشرف على مكتب التنسيق، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن الحدود الدنيا للقبول بالكليات تخضع لمبدأ العرض والطلب وعلى الطلاب التأنى عند تسجيل الرغبات، مضيفاً أن موقع التنسيق الإلكترونى هو النافذة الوحيدة لأعمال تسجيل الرغبات والالتحاق.

وقال «عطا» فى حوار لـ«الوطن»، إن التوزيع الجغرافى يكون وفقاً للإدارة التعليمية والفئة الوحيدة المستثناة منه الـ1500 الأوائل على الجمهورية، وعلى الطالب الحفاظ على الرقم السرى الخاص بتسجيل الرغبات وعدم إطلاع أى شخص عليه تجنباً لتلاعب منعدمى الضمير فى تغيير اختيار الكليات، مشيراً إلى أن فتح تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية معاً بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق وفى حدود النسبة المقررة وهى 10% وفقاً للطاقة الاستيعابية للكليات المراد التحويل إليها ولمرة واحدة فقط.. وإلى نص الحوار:

هل يوجد تغيير فى نظام التنسيق الإلكترونى للجامعات الحكومية والمعاهد؟

- لا، ونظام التنسيق يتم بشكل إلكترونى كامل كما هو معتاد، وتوزيع الرغبات يكون إلكترونياً والحدود الدنيا للقبول بالكليات تخضع لمبدأ العرض والطلب.

السيد عطا: التوزيع الجغرافي وفقا للإدارة التعليمية.. والفئة الوحيدة المستثناة منه الـ1500 الأوائل على الجمهورية

كيف يتم القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد؟

- عن طريق شبكة الإنترنت «التنسيق الإلكترونى» خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع الإلكترونى ويعمل الموقع خلال أيام مراحل التنسيق لطلاب الثانوية العامة 2023 وما يعادلها من شهادات ووفقاً للضوابط والقواعد المنصوص عليها من المجلس الأعلى للجامعات واللجنة العليا للتنسيق.

ما القواعد الواجب مراعاتها من جانب الطلاب فى مراحل التنسيق الإلكترونى؟

- يجب التأنى عند كتابة الرغبات، وكتابة كافة فروع الكليات التى يرغب الطالب فى الالتحاق بها، مع ضرورة الحفاظ على الرقم السرى الخاص بتسجيل الرغبات، وعدم إطلاع أى شخص عليه، تجنباً لتلاعب منعدمى الضمير فى تحويل وتغيير اختيارات الطلاب للكليات.

وماذا عن المؤسسات التعليمية غير المرخصة أو المعتمدة من «الأعلى للجامعات»؟

- يجب على الطلاب ضرورة التواصل مع وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات للتأكد من المؤسسات المعتمدة من عدمها، والحذر من الكيانات الوهمية، وضرورة الالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع التنسيق، ووزارة التعليم العالى، وصفحات التواصل الاجتماعى الرسمية للوزارة.

متى يتم فتح تحويلات تقليل الاغتراب أمام الطلاب؟

- عقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق، حيث يتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية معاً، وتعلن النتيجة فى حدود النسبة المقررة، وهى 10% وفقاً للطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها، وتكون فى إطار المنطقة الجغرافية (أ) والتحويل لمرة واحدة فقط ولا يوجد تحويل ثلاثى، وبعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة، يتم فتح باب التحويلات للمرحلة الثالثة بنفس القواعد.

وما مراحل تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد؟

- هناك 3 مراحل لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، حسب مجموع الطلاب بالثانوية العامة، وتعلن عنها الوزارة فى بيانات رسمية وفى أوقات محددة وكل مرحلة لها 5 أيام تسجيل للرغبات بجانب مراحل تقليل الاغتراب، وهى بعد إعلان نتيجة المرحلتين الثانية والثالثة.

وماذا عن مواعيد المراحل التالية لتنسيق الجامعات والأعداد المقررة للكليات؟

- اللجنة العليا للتنسيق برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى هى المنوطة بتحديد الأعداد المقرر قبولها بكل كلية وحتى الآن لم تجتمع لتحديد الأعداد أو مواعيد مراحل التنسيق المقبلة.

وما أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكترونى؟

- الكمبيوتر الشخصى للطالب المتصل بشبكة الإنترنت، ومعامل الحاسبات بالجامعات الحكومية والكليات التابعة لها بالمحافظات، والموقع يعمل 24 ساعة عبر الإنترنت.

وكيف يمكن للطالب الدخول على موقع التنسيق الإلكترونى؟

- يقوم بإدخال رقم الجلوس والرقم السرى الخاص بالطالب عبر الإنترنت ثم يبدأ فى تسجيل الرغبات.

وما عدد الرغبات المتاحة أمام الطالب للتسجيل على موقع التنسيق الإلكترونى؟

- عدد الرغبات المتاحة للطالب على الموقع 75 رغبة ويجب على الطالب أن يستكمل التسجيل بها.

هل يمكن للطالب تعديل رغباته خلال فترة التسجيل المحددة له؟

- نعم، يمكن للطالب تعديل رغباته عدة مرات من أول يوم فى المرحلة حتى نهايتها، ويتم تنسيق الطالب وفقاً لآخِر تعديل قام به على الموقع، حيث يحتفظ الموقع بآخر تعديل قام به الطالب.

وهل يمكن للطالب طباعة رغباته بعد التسجيل على الموقع؟

- يمكن للطالب طباعة الرغبات التى قام بإدخالها، والحصول على إيصال برقم محدد، مؤرخ بتاريخ وساعة التقديم الذى قام به، مع ضرورة الاحتفاظ بنسخة من رغبات الطالب على حاسبه الشخصى؛ حتى يمكنه الرجوع إليها وقت الحاجة.

ومتى يتم الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى؟

- يتم إعلان النتيجة خلال 72 ساعة من غلق باب تسجيل الرغبات.

وهل يحق للطالب دخول تنسيق هذا العام فى حالة عدم دخوله تنسيق العام الماضى؟

- لا يحق للطالب دخول تنسيق هذا العام، إذا لم يتمكن من دخول تنسيق العام الذى حصل فيه على شهادة الثانوية العامة.

هل يحق للطالب تغيير محل إقامته لتغيير التوزيع الجغرافى؟

- لا يحق للطالب ذلك، حيث إن التوزيع الجغرافى يكون وفقاً للإدارة التعليمية الحاصل منها الطالب على شهادة الثانوية العامة، ولا يعتد بتغيير محل الإقامة الجديد وغير متاح عبر الموقع الإلكترونى أو من خلال الجامعات ذاتها، والفئة الوحيدة المستثناة من التوزيع الجغرافى هم الـ1500 الأوائل على الجمهورية.

هل يحق للطالب إعادة ترشيحه مرة أخرى بعد إعلان نتيجة التنسيق؟

- لا يحق له ذلك بعد إعلان نتيجة التنسيق، وحصوله على بطاقة الترشيح النهائية ويحصل عليها بعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية.

هل تختلف الحدود الدنيا للقبول بالكليات طبقاً للشُعب؟

- نعم، تختلف الحدود الدنيا للقبول بالكليات أو المعاهد طبقاً للشعب العلمية والأدبية.

الشهادات الفنية

المجلس الأعلى للجامعات وافق على فتح باب التسجيل لاختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية «نظام الثلاث سنوات» والمدارس الثانوية الفنية «نظام الخمس سنوات» والمعاهد الفنية «نظام السنتين بعد الثانوية» للقبول بكليات (التجارة - الهندسة - الحقوق - الزراعة) بالجامعات الحكومية للعام الجامعى 2023/2024، بدءاً من يوم الثلاثاء الماضى الأول من أغسطس، على أن يتم غلق الموقع الإلكترونى قبل موعد الامتحانات بخمسة أيام.

فتح تحويلات تقليل الاغتراب بعد المرحلة الثانية فى حدود 10% وفقاً للطاقة الاستيعابية للكليات المراد التحويل إليها ولمرة واحدة