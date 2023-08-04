«السياحة» تبحث إمكانية المشاركة في المنتدى الاقتصادي العربي السريلانكي

قال السفير خالد ثروت، المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار، إن سريلانكا اقترحت تنظيم منتدى اقتصادي عربي - سريلانكي، يتناول محاور «التجارة - الاستثمار - السياحة» خلال شهر فبراير 2024.

جاء ذلك بعد خطاب وارد إلى وزارة السياحة والآثار من مساعد وزير الخارجية للشئون الأسيوية والخاص باللقاء الذي جرى بين سفير مصر بكولمبو عاصمة سيريلانكا والمدير التنفيذي للغرفة الوطنية للمصدرين والمدير التنفيذي لغرفة أصحاب الأعمال السيرلانكيين.

دراسة إمكانية المشاركة في المنتدى الاقتصادي العربي السريلانكي

وأضاف خلال الخطاب الذي أرسله إلى أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، أنه يرجى دراسة إمكانية المشاركة في المنتدى الاقتصادي العربي السريلانكي، فبراير المقبل، من قبل الغرف السياحية المختلفة، مع توضيح الرؤية والمقترحات ليتسنى لوزارة السياحة والآثار اتخاذ قرار المشاركة في المنتدى من عدمه.

غرفة المنشآت الفندقية تتلقى مقترحات أعضائها بخصوص جدوى المشاركة في المنتدى

ومن جهته قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية خلال المنشور الذي أرسله إلى الشركات المالكة وشركات الإدارة الفندقية، إنه في إطار الإستراتيجية الترويجية لهيئة تنشيط السياحة التابعة لوزارة السياحة والتي تهدف للتواجد في المحافل الدولية والأسواق السياحية، وفي ضوء خطاب وزارة السياحة بشأن إمكانية المشاركة في المنتدى الاقتصادي العربي السريلانكي فبراير المقبل، فإن الغرفة ستتلقى آراء ومقترحات أعضاء الغرفة بخصوص المشاركة في هذا المنتدى من عدمه عبر البريد الإلكترونى للغرفة وذلك حتى يتسنى الرد على وزارة السياحة في هذا الخصوص.