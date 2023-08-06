سعر الفائدة يصل لـ22%.. تفاصيل أعلى شهادة مقدمة من بنك مصر

يهتم كثير من المواطنين بسعر الفائدة على الشهادات المقدمة من بنك مصر، حيث تعتبر أسعار الفائدة أحد العوامل الرئيسية، التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتشكل أساسا هاما في عمليات القرض والاستثمار، كما تلعب سياسات الفائدة دورا هاما في تشجيع الاستثمار وتنظيم التضخم في الاقتصاد المصري، وتحدد البنوك أسعار الفائدة بناءً على السياسات المالية العامة وسياسات البنك المركزي.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، تفاصيل وشروط شراء شهادة ابن مصر المقدمة من بنك مصر، التي يبلغ معدل عائدها 22% في السنة الأولى، ويستمر لمدة 3 سنوات.

تفاصيل شراء شهادة ابن مصر المقدمة من بنك مصر

وعن تفاصيل الشهادة، بحسب بنك مصر:

- يتم إصدار الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط

- تستمر مدة الشهادة 3 سنوات

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها

- يتم صرف العائد بشكل شهري بمعدل ثابت تنافسي يتناقص سنويا طوال مدة الشهادة

شهادة ابن مصر

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة

- معدل صرف العائد علي الشهادة متناقص لمدة 3 سنوات، حيث يحصل العميل في السنة الأولى على فائدة 22%، ويحصل في السنة الثانية على فائدة 18%، ويحصل العميل في السنة الثالثة على فائدة 16%.