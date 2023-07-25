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إقامة عزاء والد مي كساب في «المشير طنطاوي» عقب صلاة المغرب

كتب:

ضحى محمد
04:05 م | الثلاثاء 25 يوليو 2023
مي كساب

مي كساب

يقام عزاء والد الفنانة مي كساب، اليوم، إذ إنّ من المقرر أن تستقبل المُعزّين بعد صلاة المغرب في مسجد المشير طنطاوي، بمنطقة التجمع الخامس.

عزاء والد مي كساب

ومن المقرر أن يحضر عزاء والد مي كساب عدد كبير من النجوم خصوصًا أنّ لديها أصدقاء في الوسط الفني، وتعيش حاليًا الفنانة مي كساب حالة من الحزن الشديد بعد رحيل والدها، خاصة أنّ العلاقة بينهما كانت قوية، ودائمًا كانت تطلب الدعاء له قبل وفاته .

مرض والد مي كساب

وعانى والد الفنانة مي كساب، منذ أيام، من وعكة صحية شديدة ألزمته الفراش، ودخل إثرها المستشفى وظل في العناية المركزة لأيامٍ عدة، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

آخر أعمال الفنانة مي كساب

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي كساب، كان مسلسل جعفر العمدة الذي عُرض في شهر رمضان الماضي، بالتعاون مع المخرج محمد سامي، وجمع العمل في بطولته الفنان محمد رمضان، وإيمان العاصي، ومنة فضالي، وهالة صدقي، وجسّدت من خلال المسلسل دور «ثريا»، زوجة محمد رمضان، الأولى التي تبحث عن نجلها بعد خطفه.

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موعد ومكان عزاء والد الفنانة مي كساب
بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.