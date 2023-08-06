«الصحة» تطالب المواطنين بالتواصل مع الخط الساخن لتوفير الأدوية الناقصة

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن هناك أمراضاً مرتبطة بالصيف وتنشط مع ارتفاع درجات الحرارة مثل ضربات الشمس.

هناك أمراض تنتقل خلال الطعام

وتابع عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك أمراضاً تنتقل خلال الطعام.

ونصح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، بارتداء الملابس القطنية الخفيفة والإكثار من تناول السوائل خلال ارتفاع الحرارة صيفا.

ولفت إلى أن حملة 100 يوم صحة تستهدف كل مواطن مصري والمقيمين جميعهم على أرض الوطن وتقدم خدماتها للجميع مجانا في المحافظات جميعها.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن كل أدوية أمراض الصيف يتم تصنيعها وإنتاجها محليا ومن ثم هي متوفرة ولا يوجد مشكلة في توفرها.

التواصل مع الخط الساخن

وطالب كل من يواجه نقصا في إيجاد نوع دواء معين عليه الاتصال بالخط الساخن التابع لهيئة الدواء 15301، موضحا أن هناك بعض الأطباء تعودوا على أنواع معينة يكتبونها لمرضاهم.