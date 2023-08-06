مصرع شاب غرقا في شاطئ كليوباترا بمرسى مطروح

لقي شخص مصرعه غرقا إثر وقوع حادث غرق في شاطئ كليوباترا بمدينة مرسى مطروح، منذ قليل، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

ضحية حادث غرق شاطئ كليوباترا

واستقبل مستشفى مطروح العام، اليوم الأحد، ضحية حادث غرق في شاطئ كليوباترا غرب مدينة مرسي مطروح، ويدعى، محروس جميل سيد 21 سنة من القاهرة، وجرى توقيع الكشف الطبي على الجثة من خلال مفتش الصحة بالمستشفى، ونقل الجثة وإيداعها داخل ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

الشرطة تفحص الحادث

وعلى الفور انتقلت مباحث قسم شرطة مطروح إلى موقع حادث غرق شاطئ كليوباترا، وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.