أكرم حسني يطرح الإعلان الرسمي لفيلم العميل صفر.. (فيديو)

طرح الفنان أكرم حسني، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، الإعلان الرسمي لفيلم العميل صفر، والمقرر طرحه بدور العرض في منتصف الشهر الحالي.

ونشر أكرم حسني الإعلان وعلق عليه قائلا: «الإعلان الرسمي لفيلم العميل صفر، من ملفات شركة الرخا للأمن والنظافة-16-8 بجميع دور العرض».

فيلم «العميل صفر»

فيلم «العميل صفر» بطولة أكرم حسني، ونيللي كريم، ومنذر رياحنة، ومصطفى غريب، وأيمن الشيوي، وهو من فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبد الله، وإخراج كريم العدل.وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، من خلال شخصية عميل يعمل لصالح منظمة سرية وتصادفه العديد من المواقف الكوميدية.