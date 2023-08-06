بالأسماء.. إصابة شخصين في حادث مروري بالساحل الشمالي

أصيب شخصان بإصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع حادث اصطدام سيارة برصيف، منذ قليل، في الساحل الشمالي، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى تقديم الإسعافات الأولية لجميع المصابين، ونقلهم إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح.

حادث طريق الساحل الشمالي

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي مصابي حادث العلمين اصطدام سيارة برصيف أمام قرية سياحية، مما تسبب في تحطم السيارة وسقوط مصابين، وننشر الأسماء والحالات وهما رنا علي حامد 24 سنة من الإسكندرية يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج، وجرح في فروة الرأس، وكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، وأحمد علي حامد 18 سنة من الإسكندرية يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج ومصاب بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، وجاري استكمال الرعاية الطبية العاجلة تحت إشراف فريق الانتشار السريع بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، حتى تماثلهم للشفاء.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت شرطة تأمين الطريق الدولي الساحلي مطروح الإسكندرية إلى موقع الحادث، وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث، والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.