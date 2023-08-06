إطلاق 3 مسارات لدبلومة التربوي بالإسكندرية لتأهيل المعلمين لسوق العمل

اطلقت كلية التربية جامعة الإسكندرية في العام الجامعي 2024/2023 مسارات الدبلوم العام المطور لغير خريجي كليات التربية حيث يستطيع الطالب تغيير المسار الذي يرغب فيه بغض النظر عن معدله التراكمي في الدرجة الجامعية الأولى، التي تؤهله للعمل في مهنة التدريس والحصول على فرصة عمل في أحد وظائف التربية والتعليم لتعيين 30 ألف معلم.

دبلومة التربوي لمعلم الفصل متعدد التخصصات

وقال الدكتور محمد أنور فراج، عميد كلية التربية جامعة الإسكندرية، إنه جرى طرح الدبلوم العام في التربية عبر 3 مسارات أولها «معلم الفصل متعدد التخصصات للصفوف من 1 إلى 3 من التعليم الأساسي» بعدد الساعات المعتمدة 26 ساعة تتمثل في 14 ساعة في الفصل الدراسي الأول، و12 ساعة في الفصل الدراسي الثاني، ويؤهله هذا المسار لتدريس المناهج متعددة التخصصات، وسد العجز في هذا التخصص بالمدارس الابتدائية الحكومية والخاصة.

دبلومة التربوي للتعليم الأساسي

وأضاف عميد كلية التربية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المسار الثاني يتمثل في «معلم المجال للصفوف من 4 إلى 6 من التعليم الأساسي» ويدرس الطالب في هذا المسار من 30 ساعة معتمدة تتمثل في 18 ساعة في الفصل الدراسي الأول، و12 ساعة في الفصل الدراسي الثاني، التي تؤهل لتدريس مقررات «مجالات اللغة العربية - والتربية الدينية - والدراسات الاجتماعية» أو «مقررات المجال العلوم - والرياضيات - تكنولوجيا المعلومات أو مقررات مجال اللغات الأجنبية والمهارات الحياتية»، بالمدارس الابتدائية الحكومية والخاصة.

دبلومة التربوي للتعليم الإعدادي والثانوي

وأوضح أن المسار الثالث يتمثل في «معلم المادة بالتعليم الإعدادي والثانوي للصفوف من 7 إلى 12، ويدرس الطالب في هذا المسار 34 ساعة معتمدة متمثلة في 18 ساعة في الفصل الدراسي الأول و16 ساعة في الفصل الدراسي الثاني، ويؤهله لتدريس مقررات تخصصه في المدارس الإعدادية والثانوية الحكومية والخاصة.