عزة مصطفى: قطاع الغذاء على مستوى العالم تأثر بالموجة الحارة

كشفت الإعلامية عزة مصطفى، أن شهر يوليو هو الأشد سخونة على هذا الكوكب وفقا لبيانات وكالة ناسا الأمريكية.

وتابعت خلال تقديم برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد: «لو الفرهدة مأثرة على تركيزك، فدرجات الحرارة معرضة للزيادة في أغسطس».

أجواء الموجة الحارة

ولفتت الإعلامية عزة مصطفى، إلى أنه لأول مرة يجتمع العالم على شيء ويعيش نفس ظروف ومأساة وأجواء الموجة الحارة التي تؤثر على كل شيء.

وأكدت أن تقارير الصحف الإنجليزية أشارت إلى أن الموجة الحارة الحالية تهدد قدرة الطبيعة على تقديم وتوفير الغذاء للبشر ومن ثم تؤثر على أشياء أخرى كثيرة.

درجات الحرارة مرتفعة

وأضافت أن درجات الحرارة مرتفعة على مستوى العالم بما فيها الدول الأكثر برودة وتؤثرعلى غذاء وشراب العالم وبالتالي تؤثر على اقتصاديات الدول.