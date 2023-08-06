كشفت الجامعات الخاصة والأهلية قيمة الرسوم الدراسية ومصاريف الكليات 2023-2024 والأوراق المطلوبة للتقديم لطلاب الثانوية العامة المصرية 2023، وذلك في إطار استعداداتها لتنسيق الجامعات والمقرر انطلاقها عقب الانتهاء من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 للجامعات الحكومية الأسبوع المقبل.

مصاريف الكليات 2023-2024 والأوراق المطلوبة للتقديم

و تستعرض «الوطن» في النقاط التالية، مصاريف الكليات 2023-2024 والأوراق المطلوبة للتقديم وذلك في إطار خدماتها التي تقدمها للقراء:

**مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023-2024

كلية الطب البشري: 155 ألف جنيه.

كلية الصيدلة: 95 ألف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي: 95 ألف جنيه.

كلية الأسنان: 145 ألف جنيه.

كلية العلوم الصحية التطبيقية: 50 ألف جنيه.

كلية التكنولوجيا الحيوية: 70 ألف جنيه.

كلية التمريض: 50 ألف جنيه.

كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال: 55 ألف جنيه.

كلية الإدارة والاقتصاد: 55 ألف جنيه.

كلية اللغات والترجمة: 55 ألف جنيه.

كلية الهندسة: 70 ألف جنيه.

كلية تكنولوجيا المعلومات: 75 ألف جنيه.

كلية الآثار والإرشاد السياحي: 40 ألف جنيه.

كلية التربية الخاصة: 40 ألف جنيه.

**مصاريف جامعة الأهرام الكندية 2023-2024

كلية الصيدلة: 90 ألف جنيه

كلية الإعلام إنجليزي: 45 ألف جنيه

كلية التصميم والفنون الإبداعية: 60 ألف جنيه

كلية الصيدلة الإكلينيكة: 100 ألف جنيه

كلية اللغات والترجمة: 40 ألف جنيه

كلية علوم الحاسب: 55 ألف جنيه

كلية الهندسة: 55 ألف جنيه

كلية العلاج الطبيعي: 80 ألف جنيه

كلية طب الأسنان: 135 ألف جنيه

كلية إدارة الأعمال: 50 ألف جنيه

كلية الإعلام: 40 ألف جنيه

** مصاريف الجامعة الحديثة MTI 2023 للفصل الدراسي الأول

كلية الطب البشري: 64 ألفًا و950 جنيهًا.

كلية الإعلام: 21 ألف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي: 37 ألفًا و450 جنيهًا.

كلية الهندسة: 24 ألفًا و800 جنيه.

كلية التمريض: 19 ألفًا و250 جنيهًا.

كلية الصيدلة: 42 ألفًا و250 جنيهًا.

كلية طب الأسنان: 54 ألفًا و450 جنيهًا.

كلية الإدارة: 21 ألف جنيه.

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 28 ألفًا و800 جنيه.

** مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2023 -2024

كلية العلاج الطبيعي: 75 ألف جنيه.

كلية الطب والجراحة: 140 ألف جنيه.

كلية الاقتصاد: قسم عربي 33 ألف جنيه.

كلية طب الأسنان: 110 آلاف جنيه.

كلية الصيدلة: 90 ألف جنيه «فارم»، و100 ألف جنيه «كلينكال».

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية: 42 ألف جنيه.

كلية الهندسة: 55 ألف جنيه.

كلية السياحة والفنادق: 25 ألف جنيه.

كلية الفنون التطبيقية: 44 ألف جنيه.

كلية التمريض: 30 ألف جنيه، والتمريض التخصصي 35 ألف جنيه.

كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب: 40 ألف جنيه.

كلية اللغات والترجمة: 35 ألف جنيه «إنجليزي»، و30 ألف جنيه «عربي».

كلية التربية: 30 ألف جنيه «عربي - إنجليزي - حاسب آلي».

**مصاريف جامعة أكتوبر للعوم الحديثة والآداب 2023-2024

كلية طب الأسنان: 200 ألف جنيه.

كلية التكنولوجيا الحيوية: 112 ألفًا و200 جنيه.

كلية علوم الإدارة: 94 ألف جنيه.

كلية الإعلام: 94 ألف جنيه.

كلية الهندسة: 108 آلاف و100 جنيه.

كلية الصيدلة: 134 ألف جنيه.

مصاريف الكليات 2023-2024 والاوراق المطلوبة للتقديم

كلية الفنون و التصميم: 103 آلاف و400 جنيه.

كلية العلوم الحاسب: 98 ألفًا و750 جنيهًا.

كلية العلاج الطبيعي: 140 ألفًا و300 جنيه.

كلية اللغات والترجمة: 68 ألفًا و 750 جنيهًا.

** مصاريف جامعة مصرالدولية 2023-2024

كلية طب الأسنان: 100 ألف و625 جنيهًا للترم الواحد

كلية الألسن: 35700 جنيه للترم الواحد

كلية الإعلام: 49350 جنيها للترم الواحد

كلية الصيدلة: 55125 جنيها للترم الواحد

كلية إدارة الأعمال: 49350 للترم الواحد

كلية علوم الحاسب: 50 ألف جنيه للترم الواحد

كلية الهندسة: 47300 ألف جنيه للترم الواحد

** مصاريف جامعة المستقبل 2023-2024

كلية طب الأسنان: 180 الف جنيه

كلية علوم الحاسب: 73 ألف جنيه

كلية علوم الإدارة: 65 ألف جنيه

كلية الاقتصاد: 60 ألف جنيه

كلية الصيدلة: 108 آلاف جنيه

كلية الهندسة: 75 ألف جنيه

** مصاريف جامعة نيو جيزة 2023 -2024

كلية الطب البشري: 204 آلاف جنيه

كلية طب الأسنان: 193ألف جنيه

كلية الصيدلة: 121 ألف جنيه

**مصاريف جامعة النهضة 2023-2024

كلية الصيدلة: 56.925 جنيها

كلية طب الأسنان: 74.175 الف جنيه

الهندسة: 31.625 جنيها

كلية الطب البشري: 99.750 ألف جنيه

** مصاريف مدينة زويل للعلوم و التكنولوجيا 2023-2024

كلية الهندسة : 144ألف جنيه

كلية العلوم : 128 الف جنيه

كلية الحوسبة والذكاء الاصطناعي : 89 الف جنيه

كلية ادارة الاعمال: 80 الف جنيه

** مصاريف الجامعة المصرية الصينية 2023-2024

كلية العلاج الطبيعي: 78 الف جنيه

كلية الصيدلة : 98 الف جنيه

كلية الهندسة والتكنولوجيا : 56 الف جنيه

كلية الاقتصاد والتجارة الدولية : 44 ألف جنيه.

**مصاريف الجامعة البريطانية 2023-2024

كلية هندسة الطاقة والبيئة: 173 ألف جنيه

كلية الفنون والتصميم بلغت مصروفاتها :188 ألف جنيه

كلية القانون:: 133 ألف جنيه

كلية التمريض :63 ألف جنيه.

كلية الإعلام والاتصال : 158 ألف جنيه .

كلية الآداب والإنسانيات : 143 ألف جنيه

كلية الصيدلة ..قسم الصيدلة فارم دي 163 ألف جنيه

كلية الهندسة :198 ألف جنيه

كلية طب الأسنان : 233 ألف جنيه،

قسم الصيدلة فارم دي الإكلينيكية 173 الف جنيه

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال

- قسم الاقتصاد 158 الف جنيه

- قسم إدارة الأعمال 198 ألف حنيه

** مصاريف جامعة سيناء فرع العريش 2023-2024

مصروفات كلية الصيدلة 64 ألف جنيه.

88 ألفا و200 جنيه لكلية الأسنان.

40 ألفا و600 جنيه لكلية الهندسة.

42 ألفا و500 جنيه لكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب.

** مصاريف جامعة سيناء قرع القنطرة2023-2024

كلية الصيدلة 70 ألف جنيه.

91 ألفا و500 جنيه لكلية الأسنان.

68 ألفا و500 جنيه لكلية العلاج الطبيعي.

44 ألف جنيه لكلية الهندسة.

55 ألف جنيه لكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب الآلي.

24 ألفا و500 جنيه لكلية إدارة الأعمال.

24 ألفا و500 جنيه لكلية الإعلام الشعب الإنجليزية.

** مصاريف جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة و الآداب 2023-2024 :

كلية طب الأسنان: 200 ألف جنيه.

كلية التكنولوجيا الحيوية: 112 ألفًا و200 جنيه.

كلية الإعلام: 49350 جنيها للترم الواحد.

كلية الصيدلة: 55125 جنيها للترم الواحد.

كلية الهندسة: 108 آلاف و100 جنيه.

كلية الصيدلة: 134 ألف جنيه.

كلية الفنون والتصميم: 103 آلاف و400 جنيه.

كلية اللغات والترجمة: 68 ألفًا و750 جنيهًا.

كلية علوم الإدارة: 94 ألف جنيه.

كلية الإعلام: 94 ألف جنيه.

كلية العلوم الحاسب: 98 ألفًا و750 جنيهًا.

كلية العلاج الطبيعي: 140 ألفًا و300 جنيه.

كلية طب الأسنان: 100 ألف جنيه.

كلية الألسن: 35700 جنيه للترم الواحد.

كلية إدارة الأعمال: 49350 للترم الواحد

كلية علوم الحاسب: 50 ألف جنيه للترم الواحد.

كلية الهندسة: 47300 ألف جنيه للترم الواحد.

** مصاريف الجامعة الفرنسية في مصر 2023-2024

- مصاريف كلية اللغات التطبيقية 115 ألف جنيه

وتبلغ مصروفات الفئة (أ): 86.250 ألف جنيه.

ومصروفات الفئة (ب): 97.750 ألف جنيه.

أما مصروفات الفئة (ج): 109.250 ألف جنيه.

-مصاريف كلية الهندسة 135 ألف جنيه

وتبلغ مصروفات الفئة (أ): 101.250 ألف جنيه.

ومصروفات الفئة (ب): 114.750 ألف جنيه.

أما مصروفات الفئة (ج): 101.250 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الإدارة ونظم المعلومات 125 ألف جنيه

وتبلغ مصروفات الفئة (أ): 93.750 ألف جنيه.

ومصروفات الفئة (ب): 106.250 ألف جنيه.

أما مصروفات الفئة (ج): 118.750 ألف جنيه.

** مصاريف جامعة هليوبليس 2023-2024

كلية الصيدلة: 118.275 جنيه.

كلية العلاج الطبيعي: 103 آلاف و275 جنيها.

كلية الهندسة: 77 ألفا و475 جنيها.

كلية إدارة الأعمال والإقتصاد 66 ألفا و775 جنيها.

كلية الزراعة الحيوية: 56 ألفا و75 جنيها.

** مصاريف جامعة دراية 2023-2024 للترم الواحد

كلية طب الفم والأسنان 57.500 جنيه.

كلية العلاج الطبيعي 37.500 جنيه.

كلية الصيدلة Pharm- : 41 ألف جنيه.

كلية الصيدلة - Pharm-D

36 ألف جنيه.

- مصاريف الفصل الدراسي لـ كلية إدارة الأعمال 17.500 جنيه.

** مصاريف جامعة السلام 2023-2024

كلية طب الفم والأسنان 132 ألف جنيه وهي مقسمة على قسطين.

كلية الصيدلة تبلغ 88 ألف جنيه مقسمة على قسطين بعد خصم يمكن أن يتم وهو 20%.

كلية العلاج الطبيعي 88 ألف جنيه ومقسمة الى قسطين.

** مصاريف جامعة حورس 2023-2024

كلية الطب البشري 170 ألف جنيه.

كلية طب الأسنان 160 ألف جنيه.

مصاريف كلية الصيدلة.

*برنامج فارم 100 ألف جنيه

*الصيدلة الإكلينيكية 110 ألف جنيه

كلية العلاج الطبيعي 100ألف جنيه

كلية الهندسة 60 ألف جنيه

كلية إدارة الأعمال.

- إنجليزي 45 ألف جنيه

- إدارة أعمال عربي 35 ألف جنيه.

** مصاريف الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني 2023

مصروفات كلية الحاسبات- علمي علوم: في حدود 21.000 جنيه للفصل الدراسي الأول.

- علمي رياضة: في حدود 20.000 جنيه للفصل الدراسي الأول.

- مصروفات كلية إدارة الأعمال: في حدود 20.000 جنيه للفصل الدراسي الأول.

** مصاريف جامعة النيل الأهلية 2023-2024

كلية علوم الحاسب

الفئة الأولي 48000 جنيه عند الحصول على 98%.

الفئة الثانية 68000 جنيه عند الحصول على 95%.

الفئة الثالثة 83000 جنيه عند الحصول على 90%.

الفئة الرابعة 97000 جنيه عند الحصول على 89% وأقل.

كلية الهندسة: الفئة الأولى مصروفاتهم 54000 جنيه.

الفئة الثانية تكون مصروفاتهم 76000 جنيه.

الفئة الثالثة مصروفاتهم 93000 جنيه.

الفئة الرابعة مصروفاتهم 109000 جنيه.

- كلية التكنولوجيا الحيوية

الحاصل علي 98% في الثانوية العامة لا يدفع أكثر من 45000 جنيه.

الحاصل علي أقل من 98% يدفع مصروفات بقيمة 63000 جنيه.

الحاصل علي أقل من 95% يدفع مصروفات بقيمة 77000 جنيه.

الحاصل على 89% فأقل يدفع مصروفات بقيمة 90000 جنيه.

**مصاريف جامعة الملك سلمان 2023-2024

كلية التمريض : 31,000 جنيه.

كلية الهندسة : 69000 جنيه.

كلية علوم وهندسة الحاسوب: 69000 جنيه.

كلية الطب: 115.500 جنيه.

كلية طب الأسنان : 106,700 جنيه.

كلية الصناعات التكنولوجية: 39,00 جنيه.

الألسن واللغات التطبيقية : 43000 جنيه.

كلية الفنون والتصميم: 49,000 جنيه.

كلية السياحة والضيافة: 4000 جنيه.

- كلية هندسة العمارة: 69,000 جنيه.

كلية العلوم الإدارية : 46000 جنيه.

كلية الزراعات الصحراوية: 43000 جنيه.

كلية الطب البيطري : 66,000 جنيه.

كلية علوم الصيدلة : 93,500 جنيه.

كلية العلوم السياسية : 48000 جنيه.

كلية علوم المجتمع :43000

**مصاريف جامعة المنصورة الجديدة 2023-2024

الطب: 105 آلاف جنيه.

هندسة الحاسب: 69 ألف جنيه.

علوم التمريض: 31 ألف جنيه.

العلوم الإدارية: 46 ألف جنيه.

السياحة: 40 ألف جنيه.

العلوم الأساسية المتقدمة: 48 ألف جنيه.

طب الأسنان: 97 ألف جنيه.

العلوم الصحية: 39 ألف جنيه.

اللغات التطبيقية: 43 ألف جنيه.

العلاج الطبيعي: 63 ألف جنيه.

العلوم الصيدلية: 85 ألف جنيه.

العلوم الإنسانية والاجتماعية: 43 ألف جنيه.

علوم الحاسب: 69 ألف جنيه.

** مصاريف جامعة الجلالة 2023- 2024

الطب: 120 ألف جنيه.

طب الأسنان: 107 آلاف جنيه.

الصيدلة: 85 ألف جنيه.

العلاج الطبيعي: 70 ألف جنيه.

العلوم الهندسية: 69 ألف جنيه.

هندسة الحاسب: 69 ألف جنيه.

علوم الحاسب: 69 ألف جنيه.

الإنتاج الإعلامي: 50 ألف جنيه.

الفنون و التصميم: 49 ألف جنيه.

العلوم الأساسية: 48 ألف جنيه.

العلوم الإدارية: 46 ألف جنيه.

العلوم الصحية التطبيقية: 39 ألف جنيه.

التمريض: 31 ألف جنيه.

** جامعة العلمين 2023-2024

طب الأسنان 97 ألف جنيه.

الطب 105 ألف جنيه.

الزراعات الصحراوية 43 ألف جنيه.

العلوم الأساسية المتقدمة 48 ألف جنيه.

الغذاء والصناعات الغذائية 43 ألف جنيه.

اللغات التطبيقية 43 ألف جنيه.

العلوم الاجتماعية والإنسانية 43 ألف جنيه.

الدراسات القانونية 45 ألف جنيه.

السياحة والضيافة 40 ألف جنيه.

العلوم الإدارية 46 ألف جنيه.

الإنتاج الإعلامي 50 ألف جنيه.

الفنون 49 ألف جنيه.

علوم وهندسة المنسوجات 58 ألف جنيه.

العلوم الصيدلية 85 ألف جنيه.

علوم التمريض 31 ألف جنيه.

العلاج الطبيعي 63 ألف جنيه.

العلوم الهندسية 69 ألف جنيه.

العمارة 69 ألف جنيه.

حاسبات أو علوم وهندسة الحاسبات 69 ألف جنيه.

**ـ مصاريف جامعة مصر المعلوماتية 2023-2024

كلية علوم الحاسب قبل المنحة، 172 ألفا و400 جنيه، ومنحة بقيمة 30%، والحاصلين على مجموع 90% وحتى 80% بقيمة 40%، والحاصلين على مجموع 90% فما فوق منحة بقيمة 55%».

كلية الفنون الرقمية والتصميم قبل المنحة 189 ألفا و200 جنيه، ومنحة بقيمة 35%، والحاصلين على مجموع 90% وحتى 80% للقسم العلمي، و80% وحتى 70% للقسم الأدبي منحة بقيمة 40%، والحاصلين على مجموع 90% فما فوق للقسم العلمي، ومجموع 80% فما فوق للقسم الأدبي منحة بقيمة 60%».

كلية الهندسة قبل المنحة تبلغ 180 ألف جنيه، ومنحة بقيمة 30%، والحاصلين على مجموع 90% وحتى 80% بقيمة 40%، والحاصلين على مجموع 90% فما فوق منحة بقيمة 55%».

كلية تكنولوجيا المعلومات قبل المنحة تبلغ 164 ألفا و200 جنيه، ومنحة بقيمة 35%، والحاصلين على مجموع 90% وحتى 80% للقسم العلمي، و80% وحتى 70% للقسم الأدبي منحة بقيمة 40%، والحاصلين على مجموع 90% فما فوق للقسم العلمي، ومجموع 80% فما فوق للقسم الأدبي منحة بقيمة 60%».

وحدد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة للأوراق المطلوبة للتقديم بمختلف الكليات، تتمثل في ضرورة تحقيق الحد الأدنى للتقدم وفقاً للحدود التي سيقرها الأعلى للجامعات وشهادة الثانوية العامة وصورة بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد و6 صور شخصية وملف التقديم.