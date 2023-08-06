بدء انخفاض درجات الحرارة.. ماذا يحدث في حالة الطقس الفترة المقبلة؟

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، تفاصيل حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون هناك غدا الاثنين انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، وترتفع نسبة الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

وأضافت الهيئة تفاصيل حالة الطقس غدا، إذ أنه من المتوقع أن يكون هناك أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد (حلايب - شلاتين - أبو سمبل - أسوان - الوادي الجديد) على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى جنوب البلاد، وتتمثل في حلايب، شلاتين، أسوان، أبو سمبل والوادي الجديد، وتنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة الإثنين 7 أغسطس

وجاءت درجات الحرارة غدا الإثنين، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 8 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 9 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.