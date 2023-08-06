«التنمية» توجه المحافظات بمتابعة مواعيد غلق المحلات ضمن خطة ترشيد الكهرباء

بعد مرور أسبوع على إطلاق الحكومة خطة ترشيد الطاقة، وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، المحافظات بضرورة متابعة تفعيل الخطة، من خلال تخفيض الإنارة العامة بالمحافظات، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

ومن الإجراءات التي أقرتها الحكومة على المحافظات بشأن تخفيف الأحمال وفق تقرير التنمية المحلية ما يلي:

- استمرار ترشيد الاستهلاك بالشوارع والميادين والمحاور الرئيسية وتعميم اللمبات الموفرة للطاقة.

- غلق إنارة المباني الحكومية بعد انتهاء مواعيد العمل باستثناء المواقع الحيوية.

التنبيه على المحلات بغلق الإضاءة الخارجية

- ضرورة الالتزام بغلق إضاءة الإعلانات بالشوارع والمحاور في المواعيد المحددة.

- متابعة منع إقامة حفلات مضاءة لمختلف الأنشطة التجارية وأيضا إضاءة الأفراح.

- متابعة مواعيد غلق المحلات والمولات التجارية والمطاعم والمقاهي والورش.

- غلق المحلات والمولات في الحادية عشر مساء، مع إضافة ساعة أيام الخميس والجمعة والعطلات.

غلق الكافيهات الواحدة صباحا

- غلق المقاهي والكافيهات والمطاعم الواحدة صباحا وفق التوقيت الصيفي.

- الحد من استهلاك الكهرباء في واجهات قاعات المناسبات.

-التزام المحافظات بخطة تخفيف الأحمال التي أقرتها وزارة الكهرباء بالتنسيق مع البترول وأعلنها مجلس الوزراء.

- توعية المواطنين والمنشآت بجدول مواعيد انقطاع الكهرباء بكل حي ومدينة وقرية ونجع وكفر على مستوى الجمهورية.

- التركيز على تركيب عدادات مسبقة الدفع بدور العبادة والمنشآت.

-متابعة ترشيد الاستهلاك بالأندية ومراكز الشباب.

- متابعة عمل الموظفين بنظام «أونلاين» يوم الأحد من كل أسبوع خلال الشهر الجاري.

- تفعيل منظومة الإنارة الذكية بالشوارع لتخفيف الأحمال.