احذر من السير على الطريق ورخصتك منتهية.. خطوات لتجديدها «أون لاين»

يحرص العديد من قائدي السيارات على تجديد رخصة القيادة عند انتهاء مدتها، خوفا للمخالفة التي يتعرض لها أمام قانون المرور الحالي الذي حدد عقوبة السير برخصة قيادة منتهية، بعد تجاوز فترة السماح، وعدم تجديد رخصة قيادة السيارة، وغرامة تتراوح قيمتها ما بين 1000 و3000 جنيه، طبقا لما ورد في لائحة الإدارة العامة للمرور.

كيفية تجديد رخصة القيادة إلكترونياً

وفي السطور التالية ترصد «الوطن» الخطوات والمستندات المطلوبة لتجديد رخصة القيادة أون لاين من المنزل:

ـ الدخول على موقع الإدارة العامة لخدمات المرور من هنــا.

ـ يختار المستخدم رخصة المركبة المطلوب تجديدها.

ـ يجب أن تكون المركبة بنوع ترخيص ملاكي أو دراجة نارية وأن تكون أقل من 2030 سي سي.

ـ يجب على المستخدم أن يدفع جميع الرسوم والمخالفات والتأمين لإجراء عملية تجديد الرخصة.

ـ لا يجوز توصيل الرخصة في حالة وجوب الفحص الفني أو وجود حظر بيع أو عدم وجود ملصق إلكتروني​​​.

ـ عند التقديم لتجديد الرخصة، للمستخدم الحق في اختيار إذا كان يريد توصيل الرخصة إلى عنوان معين أم أنه يريد استلامها من وحدة المرور، وذلك في حالة أن المركبة ليست في حالة فحص أو حظر.

ـ إذا اختار المستخدم توصيل الرخصة يجري تحديث الطلب بعد إصدار الرخصة برقم شحنة التوصيل ويجري عرض رقم الشحنة في الطلب الموجود.

الأوراق والمستندات المطلوبة عند تجديد الرخصة

- الرخصة السابقة.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- الاطلاع على الأصل شهادة براءة الذمة «شهادة المخالفات».