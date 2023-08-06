برامج كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا.. تؤهل خريجيها لسوق العمل

أكد الدكتور عربي كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، أن التعليم التكنولوجي أحد أهم الأركان الأساسية بالمنظومة التعليمية والركن القوي الذي تعده الدولة، لتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لإستراتيجية مصر 2030.

وأشار إلى أهمية التعليم التكنولوجي في سد الفجوة الموجودة في سوق العمل بالعديد من القطاعات، والذي يخدم الدولة من خلال البرامج التكنولوجية الحديثة التي تواكب العصر في ظل التطور الذي تشهده مصر بمجال الصناعة، والحاجة لخريجين مؤهلين في الفترة المقبلة ويكونوا قادرين على استيعاب التكنولوجيات الحديثة وتطورها.

جامعة الدلتا التكنولوجية

وقال «كشك» وفقاً لبيان صادر عن الجامعة، إن استراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة وطموحات الجمهورية الجديدة تستهدف خلق نظام تعليمي يتماشى مع متطلبات العصر والثورة الصناعية، وذلك من خلال جامعات ذكية تعتمد على أحدث التطورات التكنولوجية فتم إنشاء جامعة الدلتا التكنولوجية وفق القرار الجمهوري رقم 72 لسنة 2019 والخاص بإنشاء الجامعات التكنولوجية.

توجد بالجامعة كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة وتضم 6 برامج تكنولوجية وهي:

1- برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس

2- برنامج تكنولوجيا الأوتوترونكس

3- برنامج تكنولوجيا المعلومات

4- برنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة

5- برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية

6- برنامج تكنولوجيا التبريد والتكييف

تقبل الجامعة الطلاب عن طريق مكتب التنسيق، وتقبل طلاب الثانوية العامة والثانوية الفنية الثلاث والخمس سنوات والمعاهد الفنية، بالإضافة إلى قبول 5%؜ من أعداد المقبولين لطلاب المدارس التكنولوجية التطبيقية.

تقدم الجامعة تعليما تكنولوجيا متميزا يجمع بين التأهيل النظري والتطبيقي والتدريب الميداني، كما تعمل على فتح آفاق جديدة لتنمية الذات والتوجه لريادة الأعمال؛ بما يسهم في تأهيل خريجيها لسوق العمل وامتلاك مهارات ووظائف المستقبل.