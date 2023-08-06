مدحت العدل: «قابلني ناس في الأردن قالولي خدنا معاك العلمين»

تحدث مدحت العدل عن مهرجان العلمين وعن رأيه به، قائلا: «سعيد بمهرجان العلمين، فهو يفكرني بليالي التليفزيون، لكنه على شيك، لأن الإمكانات كانت قليلة، والمقارنة لا تجوز، لكن المقارنة في كم البهجة والاحتفاء، وكم أنك تفرح الناس، سواء من ذهبوا وحضروا، أو من شاهدوا الحفل على شاشات التليفزيون، لأن هذه هي مصر».

مدحت العدل: العلمين أصبحت بؤرة اهتمام للعالم العربي

أضاف العدل في لقاء عبر قناة الحياة: «شفنا حميد ومحمد منير سويا يغنون فالمشروع مبهج، حيث يساعد في السياحة الداخلية والخارجية، وقابلني في الأردن مجموعة شباب، قالولي أنت سايب العلمين وجاي الأردن، خدنا معاك العلمين، بقت بؤرة اهتمام للعالم العربي كله، الفن بيجذب العين، والمكان بقى مقصد سياحي في أشهر الصيف، أتمنى يكون طوال العام».

وأكمل العدل: «لدينا مهرجانات ستقام الفترة المقبلة، لدينا مهرجان في الشهر المقبل، أنا واحد من أعضائه، وأنه سيقام على غرار المهرجانات الكبرى، أتمنى يكون مهرجان في سوهاج وقنا، ومهرجانات في كل مدن الصعيد».