تحطم سيارتين إثر انهيار شرفتين بالإسكندرية

تسبب انهيار شرفتين بعقار في منطقة الأزاريطة بوسط الإسكندرية، في تحطم سيارتين أسفل العقار، دون وقوع إصابات، وذلك ضمن مسلسل انهيار العقارات القديمة وسط وغرب المحافظة.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير لأمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة باب شرقي، يفيد بوقوع حادث انهيار أجزاء من عقار بمنطقة الأزاريطة.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة باب شرق، رفقة الجهات المعنية وسيارة الإسعاف.

معاينة الانهيار

وأظهرت المعاينة وقوع حادث بانهيار أجزاء من عقار، ما تسبب في تحطم سيارتين أسفل العقار، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة باب شرقي، وجاري العرض على النيابة، فيما تم إخطار الحي لمعرفة تفاصيل العقار، وما إذ كان صدر له قرار ترميم مسبق.

رفع 25 حالة إشغال متنوع خلال حملة مسائية بحي وسط

في سياق آخر، دفع حي وسط الإسكندرية، بحملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات من شوارع قنال المحمودية، والجواهر، وسوق شيديا، وسوق الأندلس، وجلال الدسوقي، وعمر لطفي مع لاجتيه، وذلك بناءا على توجيهات عزة سعد رئيس حي وسط، وبقيادة أيمن الحلو مدير إدارة اشغال الطريق، والتي أسفرت عن رفع 25 حالة إشغال.

يأتي ذلك في إطار التصدي لظاهرة الاشغالات والتعديات، وجاري المتابعة ومداومة الحملات لعدم عودة الإشغالات في نطاق حي وسط، لعدم عرقلة مصالح المواطنين.