كاتب صحفي: قناة السويس الجديدة بداية لتحقيق حلم المصريين

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، مدير تحرير الأهرام، إن قناة السويس الجديدة كانت بمثابة بداية تحقيق الحلم للمواطنين، بعد حالة التعب والانهيار التي كانت بها الدولة جراء أحداث 25 يناير وما بعدها إلى أن جاء الرئيس عبدالفتاح السيسي.

بداية تحقيق الحلم للمصريين

وأضاف «عفيفي»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن بداية الحلم تمثل في بداية العمل في مشروع وطني قومي، الشعب كله كان ينتظره وساهم في إنشاء هذه القناة الجديدة، التي استطاعت أن تضاعف في دخل قناة السويس رغم الظروف الصعبة التي كانت تمر بها الدولة من قلة الإمكانيات، ومن التنظيمات والجماعات الإرهابية التي سعت لتهديد هذا الاستقرار داخل الدولة.

تنفيذ المشروع في زمن قياسي

وأشار إلى أن الدولة كانت لها العزيمة والقوة والقدرة على إنشاء مثل هذا المشروع القومي العملاق في زمن قياسي، حيث استطاعت الدولة خلال عام واحد في تنفيذه، والذي استطاع مضاعفة دخل قناة السويس، ويضاعف من عدد السفن التي تمر بالمجرى الملاحي.